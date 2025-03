Mocznik i siarczan magnezu przez liście. Termin dokarmiania zbóż, rzepaku, kukurydzy, buraka, ziemniaka, strączkowych…  

Rośliny Terminy stosowania Stężenie w proc. cieczy roboczej

Mocznik Siarczan magnezu

1-wodny 7-wodny

Zboża ozime 1. Wiosną w pełni krzewienia 2. Pocz. strz. w źdźbło 3. Pełnia strz. w źdźbło 4. Przed lub po wykłoszeniu do 20 do 15 do 10 do 6 do 3 do 3 do 3 do 3 do 5 do 5 do 5 do 5

Zboża jare jak ozime jak ozime jak ozime jak ozime

Kukurydza 1. Po wytw. 6-go liścia 2. Kolejne dwa opryski co 10 dni do 6 do 6 do 3 do 3 do 5 do 5

Gryka 1. Wysokość roślin 8-12 cm 2. Po 10 dniach do 3 do 3 do 2,5 do 2,5 do 4 do 4

Rzepak oz. 1. Wiosną po ruszeniu wegetacji 2. Po 10 dniach 3. W fazie zielonego pąka do 15 do 12 do 10 do 3 do 3 do 2,5 do 5 do 5 do 4

Burak 1. W fazie 6-8 liści 2. Po 10 dniach 3. Przed zakryciem międzyrzędzi do 6 do 6 do 6 do 3 do 3 do 3 do 5 do 5 do 5

Ziemniak Wielokrotnie (3-5 razy) w okresie wegetacji, łącznie z fungicydami do 6 do 3 do 5

Strączkowe 1. Początek tworzenia pędu 2. Po 10 dniach 3. Początek fazy pąkowania do 5, przy widocznym braku N do 3 do 3 do 3 do 5 do 5 do 5

Len 1. Wysokość roślin 10-12 cm 2. W fazie pąkowania do 12 do 8 do 3 do 3 do 5 do 5

Mak 1. Wysokość roślin 10-15 cm 2. Początek fazy pąkowania do 6 do 4 do 3 do 3 do 5 do 5

Tytoń 1. W fazie 6-8 liści 2. Po 10 dniach 3. Po zbiorze spodaków do 10 do 10 do 10 do 3 do 3 do 3 do 5 do 5 do 5

Chmiel 1. Po naprowadzeniu pędów 2. Kolejne 2-3 co 10 dni 3. Początek wiązania szyszek do 1 do 1 do 1 do 1 do 1 do 1 do 1,5 do 1,5 do 1,5