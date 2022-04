Mocny wzrost cen zbóż na Matif. Pszenica prawie po 400 euro za tonę

We wtorek bardzo mocno rosły ceny zbóż na paryskiej giełdzie Matif. Cena pszenicy w kontraktach na maj wzrosła względem dnia poprzedniego o 5,2 proc., co dało cenę 399,25 EUR/t. Kontrakty na nowe zbiory również rosły, o 3,35 proc. do 370,25 EUR/t.

Duży wzrost zaliczyła kukurydza, bo o 2,38 proc. na ziarno zeszłoroczne (334 EUR/t) i 3,93 proc. na ziarno z nowych zbiorów (317,25 EUR/t). Cena rzepaku wzrosła o ponad 2 proc. do 990,25 EUR/t, zaś kontrakty na nowe zbiory podrożały o niemal 3 proc. do 370,25 EUR/t.

– Wsparciem dla wczorajszego wybicia cen w górę, obok wojny na Ukrainie i fatalnego stanu dotkniętej suszą amerykańskiej pszenicy ozimej, są zapowiedzi Białego Domu o wzroście wykorzystania biopaliw w walce z kryzysem energetycznym. Prezydent Biden chce, aby administracja USA zezwoliła na używanie E15 (benzyna o zawartości etanolu 15 proc.) w okresie letnim, podczas gdy wcześniej zezwalała tylko na E10 w okresie letnim. Przy dotychczasowy regulacjach USA zużywały 36 proc. swojej kukurydzy do produkcji biopaliwa, o po zamianach to zużycie jeszcze wzrośnie – informuje e-WGT.

Wczoraj bardzo mocno wzrosły ceny ropy; brent o 6,26 proc., a WTI o 6,69 proc., co dało odpowiednio 104,64 i 100,60 EUR za baryłkę.