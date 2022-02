Mocny spadek cen pszenicy u naszego sąsiada

Niepewność na granicy rosyjsko-ukraińskiej mocno rzutuje na ceny zbóż u naszego wschodniego sąsiada. Ceny pszenicy eksportowej na Ukrainie spadły w ciągu miesiąca p ponad 4 procent.

Oznacza to spadek o 13 USD/t do 306 USD/t 14 lutego. Wszystko to w związku z gromadzeniem wojsk rosyjskich na granicy, chociaż ostatnie doniesienia pozwalają przypuszczać, że do inwazji jednak przynajmniej w najbliższym czasie nie dojdzie.

Tymczasem, jak podaje portal UkrAgroConsult, w dn. 11-14 lutego znacznie zwiększył się ruch masowców na Morzu Czarnym. Ukraina wyeksportowała w tym czasie 170 tys. ton pszenicy i 643 tys. ton kukurydzy, a więc w dn. 1-14 lutego o 100 proc. więcej niż w zeszłym roku.

Jak prognozują specjaliści, pomimo napięć popyt na pszenicę na Ukrainie może w najbliższym czasie odbudować się, ponieważ największy eksporter pszenicy na świecie, Rosja, wprowadził od 15 lutego kontyngenty eksportowe, aby ograniczyć wzrost cen w kraju. Lukę tę ma wypełnić właśnie zboże z Ukrainy.