Mocno drożeje rzepak: Ceny zbóż 05.07.2024

Kończący się właśnie tydzień przynosi dalsze postępy w żniwach, szczególnie w zbiorach jęczmienia ozimego, który w części kraju zebrany jest już w dużym stopniu. Jednakże największe wzrosty cen dotyczą rzepaku, który jest dopiero na początku zbiorów. Jak zatem wyglądają ceny na krajowym rynku na 05.07.2023 r.?

W porównaniu do początku tygodnia ruch na rynku rzepaku jest imponujący, ponieważ maksymalne ceny płacone przez niektórych skupujących wzrosły nawet o 100 zł na tonie i przebijają już barierę 2,1 tys. zł/t. Tak duży ruch jest spowodowany bardzo dobrymi notowaniami rzepaku na rynkach światowych, gdzie cena przebiła dawno nie widziany poziom 500 euro/t.

W przypadku pozostałych zbóż ruchy cenowe są na razie niezbyt zauważalne i można mówić o nieznacznej stabilizacji cen. Co prawda niektórzy skupujący podnieśli nieznacznie wyceny jęczmienia z nowych zbiorów, ale wcześniejsze przedziały cenowe pozostają aktualne i nie zmieniają obrazu rynku. Podobnie dzieje się ze zbiorami z ubiegłorocznych żniw, gdzie spadki na razie ustały.

To wszystko sprawia, że na chwilę obecną za pszenicę konsumpcyjną o zawartości białka 14 proc. w portach można otrzymać nie więcej jak 1040 zł za tonę. Jednakże ceny minimalne w głębi kraju są sporo niższe i zaczynają się od cen na poziomie 730 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej za którą skupujący oferują ceny na poziomie od 560 zł/t, a maksymalnie nie dostaniemy więcej jak 840 zł za tonę.

W przypadku ubiegłorocznego jęczmienia konsumpcyjnego stawki zaczynają się od 520 zł/t, a ceny maksymalne dochodzą do 800 zł/t. Z kolei za jęczmień paszowy maksymalną ceną jest obecnie 740 zł/t, a minimalnie można dostać 500 zł/t. Jednakże w przypadku nowych zbiorów stawki zaczynają się od 520 zł/t a kończą maksymalnie na 650 zł/t. Nieco niżej jest od jęczmienia paszowego wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 500 do maksymalnie jest to 730 zł/t.

Zmianie nie uległy ceny żyta i żyto paszowe minimalnie kosztuje 430 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 600 zł/t. Trochę lepiej jest w przypadku żyta konsumpcyjnego za które można dostać maksymalnie 650 zł, a ceną minimalną jest 470 zł/t. Mocno wyróżnia się w tym tygodniu rzepak, gdzie maksymalną stawką jest 2110 zł/t , a minimalnie skupujący płacą 1850 zł/t.

Niewielkie zmiany cenowe notuje z kolei kukurydza za którą maksymalnie można dostać 840 zł/t, a minimalnie jest to poziom 700 zł/t. Poziomy cenowe utrzymał natomiast owies i maksymalnie skupujący są skłonni zapłacić 950 zł za zboże o najlepszych parametrach gęstości, a minimalnie za słabsze parametry jest to poziom 670 zł za tonę.