Mocne euro i spadki na giełdach ciągną w dół notowania pszenicy i rzepaku

Wczorajszy dzień na europejskich rynkach towarowych nie należał z pewnością do udanych, gdyż w wyniku zawirowań na rynkach akcji rykoszetem dostały również zboża i oleiste, co szczególnie mocno widać było po cenach rzepaku.

W poniedziałek notowania pszenicy na Matif znalazły się pod presją ze względu na silne spadki na rynkach akcji i surowców . Dodatkowo silniejsze euro, które wzrosło o prawie 2 proc. w stosunku do dolara amerykańskiego, również zaciążyło na paryskiej giełdzie. To spowodowało, że najczęściej handlowany kontrakt grudniowy stracił 2,75 EUR spadając do 223,25 EUR/t.

W USA ceny pszenicy nieco wzrosły w ciągu dnia( kontrakt wrześniowy zyskał 0,5 centa rosnąc do 539,5 centa/buszel), czemu z kolei sprzyjał słabszy dolar amerykański. Analitycy spodziewali się również, że oceny stanu amerykańskiej pszenicy jarej na poziomie dobrym i doskonałym mogą się pogorszyć o jeden punkt procentowy. Z raportu Crop Progress Report , który ukazał się po zamknięciu giełdy, wynika, że ​​USDA oceniło 74% obszarów jako dobre lub doskonałe, bez zmian w stosunku do poprzedniego tygodnia.

Mocne spadki do najniższego poziomu od 3 miesięcy zaliczył z kolei rzepak, gdzie kontrakt listopadowy spadł o 17,75 EUR do poziomu 456 EUR/t. Na CBoT wzrosły ceny nasion soi i śruty sojowej, natomiast oleju sojowego spadły. Listopadowy kontrakt na soję odnotował dzienny przyrost o 13,5 centa do 1040,75 centów/buszel.

Ceny rzepaku na giełdzie Matif zostały obniżone przez umocnienie euro, spadające ceny ropy naftowej i słabszy handel olejem palmowym w Malezji. Soja paradoksalnie skorzystała na wyprzedaży na rynku towarowym. Obawy przed recesją w USA skłoniły inwestorów do wycofywania kapitału z sektora surowcowego. Ponieważ instytucje finansowe utrzymują duże ilości krótkich pozycji w soi, jedynym sposobem, w jaki mogły zmniejszyć swoje zaangażowanie, było pokrycie, co spowodowało wzrost cen. Rynek amerykański wspierał dodatkowo słabszy dolar. Szczególnie trudna sytuacja była w przypadku rzepaku, ponieważ w poniedziałek ICE w Winnipeg było zamknięte ze względu na święto państwowe, a sprzedaż rzepaku koncentrowała się na Matif.

Źródło: Kaack