Moc nowości od Massey’a Fergusona

W czasie internetowego wydarzenia Born to Farm 2.09. br. firma Massey Ferguson zaprezentowała m. in. zupełnie nowe ciągniki serii 6S, 7S i 8S czy też nowe opcje w prasach i prasoowijarkach na przyszły sezon.

Massey Ferguson konsekwentnie wprowadza stylistykę neo- retro w swoich ciągnikach, którą zapoczątkowały model serii 8. Nie inaczej jest i tym razem, kiedy to w duchu tej stylistyki pokazano modele serii 6S i 7S.

Seria 6S obejmować będzie 5 modeli z4 cylindrowymi silnikami o mocy od 135 do 180 KM. Wszystkie wyposażone w układ zarządzania mocą silnika (EPM) zapewniający dodatkową moc od 15 lub 20 KM, aż do 200 KM w największym modelu 6S. 180.

Wszystkie nowe ciągniki MF serii 6S są dostępne w specyfikacjach Essential, Panoramic, Efficient i Exclusive. Szeroki wybór opcji umożliwia dostosowanie ciągnika i poziomu inwestycji do konkretnych wymagań.

Z kolei w serii 7S pojawią się 4 modele z 6 cylindrowymi silnikami oferującymi maksymalną moc od 155 do 220 KM. Ciągniki te zaprojektowane z myślą o profesjonalnych, wymagających użytkownikach posiadają w standardzie wysokiej klasy wyposażenie i oferują wybór przekładni, stopnia komfortu kabiny, automatyki i technologii sterowania.

Jeśli zaś chodzi o największą serię 8S to dołączyły do niej dwa nowe modele. Legitymujący się mocą 305 KM, MF 8S.305 z [przekładnia Dyna-VT i specyfikacją Exclusive jako standard oraz model 8S.285 o mocy 285 KM z systemem EPM zwiększającym moc do 305 KM w specyfikacji Exclusive lub Efficient oraz przekładniami Dyna-VT, Dyna E-Power z podwójnym sprzęgłem lub Dyna-7.

W przypadku pras i prasoowijarek z logiem Massey Ferguson zaprezentowano z kolei szereg nowości usprawniających i ułatwiających pracę. Są to m.in. nowa opcja owijania folią dla prasoowijarek MF RB F Protec, nowy stawiacz bel, opcjonalny zbiornik do mycia rąk, oświetlenie LED i stopa hydrauliczna. Wprowadzono również możliwość wyboru specyfikacji „Silage” i „Comfort” oraz opcjonalną przekładnię 1000 obr./min. o wyższej wydajności dla maszyn MF RB F Xtra i MF RB F Protec. Z kolei dla pras MF RB F i MF RB V Solo wprowadzono dodatkowy uchwyt na noże.

Przedstawione po krótce nowości pokazane na konferencji Born to Farm zaprezentujemy szerzej w kolejnych artykułach, które ukażą się na łamach naszego portalu już wkrótce.