Mniejsze od prognoz szacunki plonów w Kanadzie wynoszą w górę ceny rzepaku

Wczorajsza sesja giełdowa na rynkach towarowych przyniosła wzrosty cen rzepaku wobec wyraźnie niższych od oczekiwań szacunków zbiorów kanadyjskiego rzepaku. Pszenica korzysta natomiast na bardzo słabych szacunkach stanu upraw w Rosji.

Ceny rzepaku w czwartek powróciły do wzrostów i kontrakt lutowy na Matif zamknął się wyżej o 3,75 EUR na poziomie 522 EUR/t. Wzrosły również ceny soi na giełdzie CBoT, gdzie styczniowy kontrakt zamknął się wyżej o 10 centów na poziomie 993,75 centów/buszel. Wyższe były także ceny rzepaku w Kanadzie, które wzrosły o 12 CAD do poziomu 590,20 CAD/t.

Wszystko to za sprawą najnowszych szacunków StatsCan, które pokazały dużo niższe od oczekiwań analityków prognozy tegorocznej produkcji rzepaku w Kanadzie. Analitycy spodziewali się obniżki do nieco ponad 18,5 mln ton, a raport pokazał tylko 17,85 mln ton, co jest w porównaniu do ubiegłego roku, kiedy to Kanada zebrała blisko 19,2 mln to zniżką aż o 7 proc.

W przypadku pszenicy rynek cały czas żyje najsłabszymi od lat szacunkami stanu upraw ozimych w Rosji, które pokazują, że ponad 1/3 powierzchni upraw jest w bardzo złej kondycji lub wcale nie wzeszła, a to sprawia, że jesienne zasiewy trzeba będzie przesiewać na wiosnę i trudno jest oszacować jak mocno wpłynie to na plony.

Taka sytuacja spowodowała wczoraj, że kontrakt marcowy na pszenicę na Matif wzrósł o 2,75 EUR do 227,25 EUR/t. Pszenica odnotowała także wzrosty na amerykańskiej giełdzie i na zamknięciu notowań na CBoT kontrakt marcowy wzrósł o 10 centów do poziomu 558,25 centów/buszel.

Źródło: StatsCan, Kaack