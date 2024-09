Mniejsze dostawy i spore podwyżki: Ceny bydła 12.09.2024

Po miesiącach stabilizacji na rynku bydła mięsnego pojawia się wreszcie jakiś ruch, który przynosi podwyżki cen. Dotyczą one głównie byków, choć w ograniczonym zakresie jednak i pozostałych kategorii bydła. Jak zatem wyglądają ceny bydła mięsnego na dzień 19.09.2024?

Obecnie ze względu na intensywne prace polowe liczba odstawień jest mniejsza i podaż nie do końca zaspokaja popytu. To zaś sprawia, że niektórzy przetwórcy zaczęli podnosić ceny i lokalnie np. w przypadku byków te podwyżki sięgają nawet 60 groszy/kg, a w przypadku krów dochodzą do 40 groszy.

Jednak w większości ubojni ceny pozostają na stabilnych, widzianych od tygodni poziomach. Choć jak mówią skupujący, jeśli niska podaż będzie się długo utrzymywała, to nie jest wykluczone, że jakieś podwyżki cen będą musiały na rynku zagościć.

Ceny na dzień 19.09.24 na podstawie ankiety telefonicznej:

W przypadku skupu w wadze żywej obowiązują następujące ceny:

– byki 8,8 – 13,4 zł netto/kg

– jałówki 7,25 -13,1 zł netto/kg

– krowy 4,5 – 10,1 zł netto/kg

Za wagę bitą ciepłą WBC skupujący oferują następujące stawki

– byki 18,4 – 21,8 zł netto/kg

– jałówki 16,5 – 21,6 zł netto/kg

– krowy 12,9 – 20 zł netto/ kg

Górne widełki cenowe obowiązują przy dostawach powyżej 10 sztuk i dotyczą bydła ras typowo mięsnych.