Mniejsza prognoza FAO odnośnie produkcji zbóż w sezonie 2022/23

Ustalona na 2,768 mld ton, najnowsza prognoza FAO dotycząca globalnej produkcji zbóż w 2022 r. została obniża o 5,9 mln ton i jest teraz o 1,7 proc. poniżej wyniku z 2021 r.

Większość miesięcznego spadku jest związana z mniejszymi perspektywami produkcji kukurydzy w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ponieważ niedostateczne opady spowodowały dalsze cięcia w szacunkach plonów kukurydzy i niewielką korektę w dół w stosunku do obsadzonego obszaru.

Prognozy produkcji kukurydzy w Unii Europejskiej i Republice Mołdawii również zostały obniżone, choć w mniejszych ilościach, ponieważ suchsze niż zwykle warunki, które charakteryzowały sezon, spowodowały dodatkowe obniżenie oczekiwań dotyczących plonów. W Brazylii produkcja kukurydzy została umiarkowanie zmniejszona na podstawie niedawno opublikowanych oficjalnych danych, jednak produkcja krajowa pozostaje na rekordowo wysokim poziomie.

Częściowo równoważąc te korekty w dół, prognoza globalnej produkcji jęczmienia została podniesiona o 2,5 miliona ton, głównie w celu odzwierciedlenia lepszych perspektyw w Federacji Rosyjskiej, i wynosi obecnie 147,9 miliona ton, czyli o 1,7 proc. więcej w stosunku rocznym. Na Ukrainie prognoza produkcji zbóż gruboziarnistych pozostaje niezmieniona w stosunku do ubiegłego miesiąca na poziomie 33,1 mln ton, czyli o 38 proc. niżej rok do roku.

Z kolei prognoza globalnej produkcji pszenicy na 2022 r. została podniesiona od września o 10,2 mln ton i obecnie oczekuje się, że osiągnie nowy rekordowy poziom 787,2 mln ton, czyli o 1 proc. więcej niż w zeszłym roku. Lepsze niż oczekiwano wyniki zbiorów w Unii Europejskiej, głównie związane z poprawą plonów pszenicy miękkiej, a w Federacji Rosyjskiej, dzięki sprzyjającej pogodzie, stanowią największy udział w tegorocznym wzroście.

Dobra wilgotność gleby w czasie siewu i korzystne prognozy dotyczące opadów deszczu również wzmocniły perspektywy produkcji w Australii, wskazując na potencjalną drugą co do wielkości produkcję pszenicy w historii w 2022 r., po rekordowym poziomie z 2021 r. Zmiany te z nawiązką zrekompensowały niewielkie cięcia w stosunku do Argentyny.

Na Ukrainie szacowana produkcja pszenicy pozostaje w tym miesiącu taka sama i wynosi 20 mln ton, również o 38 proc. mniej niż w poprzednim roku.