„Pyszne mleczne danie Kota Mleczysława” – to tytuł konkursu organizowanego przez Polską Izbę Mleka w ramach kampanii „Mam kota na punkcie mleka” finansowanej z Funduszu Promocji Mleka.

Skierowany jest on do uczniów klas I-III wszystkich szkół podstawowych, które zgłosiły się i zostały zakwalifikowane do programu. Zadanie, z jakim zmierzą się młodzi kucharze-amatorzy, będzie polegało na przygotowaniu potrawy, której głównym składnikiem jest dowolny produkt nabiałowy, a następnie sfotografowaniu jej i przesłaniu zdjęcia wraz z opisem potrawy na adres e-mail: promocja@izbamleka.pl.

– Podczas wykonywania zadania konkursowego dzieci będą miały okazję do świetnej zabawy, a przy tym do poszerzenia wiedzy na temat właściwości i wartości odżywczych mleka. Nabiał jest niezbędnym, a zarazem smacznym elementem codziennej diety. Mleczne przekąski, dzięki zawartości pełnowartościowego białka, dostarczają energii na cały dzień oraz zapewniają organizmowi odpowiednią ilość witamin z grupy B, przez co nie odczuwamy zmęczenia. Ponadto produkty mleczne są doskonałym źródłem wapnia i witaminy D, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu – informuje Polska Izba Mleka.

Spośród nadesłanych prac konkursowych zostanie wyłonionych 20 Laureatów, którzy otrzymają nagrodę główną – książkę kucharską „Pyszne mleczne danie Kota Mleczysława” z opublikowanymi autorskimi przepisami nadesłanymi w ramach tego konkursu oraz nagrody w postaci materiałów promocyjnych programu. Nagroda specjalna, w postaci serwisu do herbaty, jak zaznaczają organizatorzy powędruje również do 5 nauczycieli, którzy nadeślą największą ilość prac konkursowych.

Zgłoszenia prac konkursowych przyjmowane będą od 6 do 19 listopada 2017 r. Szczegółowe informacje na temat konkursu, jego zasad i regulaminu, dostępne są na stronie internetowej: www.kochammleko.pl

Źródło: PIM