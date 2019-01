Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej z myślą o uczniach klas 4 – 7 ze szkół podstawowych, zlokalizowanych na terenach wiejskich (gminy wiejskie i miejsko – wiejskie) oraz w miastach do 5 tysięcy mieszkańców organizuje konkurs „Misja Przyroda”.

Jego celem jest uświadomienie uczniom wartości lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, uwrażliwienie ich na potrzeby lokalnej przyrody oraz rozwinięcie wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozpoznawania i rozwiązywania problemów związanych z ochroną przyrody.

Zadanie konkursowe, jak zaznacza EFRWP, polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu, pod okiem nauczyciela, projektu edukacyjnego, w ramach którego uczniowie zdefiniują wybrany problem dotykający środowisko naturalne w najbliższej okolicy swojej szkoły, a następnie wspólnie podejmą działania, aby go rozwiązać.

– Aby wziąć udział w konkursie, należy w terminie do 24 kwietnia br., nadesłać list intencyjny, zawierający m.in. opis planowanego przedsięwzięcia. Uczniowie, których propozycje zostaną zaakceptowane przez komisję konkursową, będą mogli przystąpić do ich realizacji w terminie maj-czerwiec br. Podstawą do oceny zrealizowanego projektu przez komisję konkursową będzie raport podsumowujący działania prowadzone w ramach inicjatywy – informuje EFRWP.

Nagrodą główną w konkursie jest 3-dniowy pobyt w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k. Międzyzdrojów, gdzie uczniowie wezmą udział w niezwykłej lekcji przyrody oraz bony o wartości 3000 zł na doposażenie szkolnej pracowni przyrodniczej.

Źródło: EFRWP