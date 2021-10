Miotłę zbożową zwalczaj w okresie jesiennej wegetacji zbóż. Jak i czym? Ekspert radzi

Spośród chwastów jednoliściennych, miotła zbożowa jest najczęstszym gatunkiem zachwaszczającym zboża ozime, choć pojawia się również na plantacjach rzepaku, a sporadycznie także w zasiewach zbóż jarych.

Za próg szkodliwości przyjmuje się 10-20 roślin/m2, choć zdarza się ponad 100, a nawet 200 roślin/m2. Jest gatunkiem jednorocznym zimującym, jej nasiona kiełkują zarówno jesienią, jak i wiosną. Występuje w większym nasileniu w latach mokrych oraz na glebach kwaśnych. Wschody jesienne są z reguły liczniejsze i groźniejsze, zwłaszcza przy sprzyjającym przebiegu pogody (bieżąca jesień), gdyż silnie się wówczas krzewi i w większym stopniu konkuruje z rośliną uprawną o wodę, światło i składniki pokarmowe.

Jedna rozkrzewiona roślina miotły zbożowej może wydać kilka tysięcy nasion, które przenoszone są z wiatrem lub przez maszyny rolnicze, a także zanieczyszczony (niekwalifikowany) materiał siewny. Ostatni przypadek może być szczególnie groźny, gdyż coraz częściej spotyka się biotypy miotły zbożowej odporne na stosowane dotychczas herbicydy, wcześniej zwalczające ten gatunek. By temu zapobiec oraz zwiększyć ich skuteczność, należy przemiennie stosować preparaty chwastobójcze z różnych grup chemicznych oraz innym mechanizmie działania.

Chemiczne zwalczanie miotły herbicydami doglebowymi, jest najbardziej skuteczne w młodych fazach, a więc podczas jej jesiennego kiełkowania lub krótko po wschodach nasion. Jednak występujące w tym okresie susze, wstrzymują kiełkowanie, a przy tym obniżają skuteczność zabiegu herbicydowego. Wówczas walka chemiczna z miotłą, przenosi się na okres wiosenny, co zwykle podraża koszty i nie zawsze daje zadawalające wyniki, zwłaszcza przy zbyt późnym wykonaniu tego zabiegu. Aktualny jesienny przebieg pogody (w miarę optymalne uwilgotnienie gleby) powinien zwiększyć skuteczność stosowanych herbicydów w walce z miotłą zbożową.

Z oferowanych herbicydów, wiele z nich zwalcza zarówno miotłę zbożową, jak też inne chwasty jednoliścienne: owies głuchy, stokłosy, życice oraz niektóre chwasty dwuliścienne, np.: przytulię czepną, fiołki, gwiazdnicę pospolitą, chabra bławatka, rumian, marunę bezwonną, jasnoty, przetaczniki, tasznik, tobołki polne, maki, samosiewy rzepaku. W okresie jesiennej wegetacji zbóż do zwalczania miotły i niektórych innych chwastów należy wybrać jeden herbicyd, ewentualnie w połączeniu z innym, zawierającym następujące substancje czynne (do wyboru): beflubutamid, chlorotoluron, flufenacet, fluorochloridan, pendimetalina, prosulfokarb, pinoksaden, chlorosulfuron i (do zwalczania miotły i innych chwastów, z wcześniej podaną substancją czynną) diufenikan.

Jednym z lepszych herbicydów zwalczających chwasty jednoliścienne (w tym miotłę zbożową) i niektóre dwuliścienne (w tym przytulię czepną) w ozimych formach pszenicy i pszenżyta jest Atlantis Star. Przed zabiegiem herbicydowym należy dokładnie zapoznać się ze szczegółowymi zaleceniami, podanymi na etykiecie preparatu, dotyczącymi warunków pogodowych, zwłaszcza temperatury i wilgotności gleby, dawki i terminu stosowania herbicydu oraz gatunku zboża i jego fazy rozwojowej, by skutecznie zwalczyć występujące chwasty i nie uszkodzić rośliny uprawnej.