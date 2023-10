Ministerstwo Rolnictwa tłumaczy niskie ceny kukurydzy 

Zbiory kukurydzy na świecie, są wyższe od ubiegłorocznych o 5%, w UE o 15%, w Polsce o 3%. Oznacza to, że kukurydzy na świecie nie brakuje, a czołowi gracze walczą o rynki zbytu, co wpływa na popyt oraz ceny tego zboża – informuje MRiRW.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało Krajowej Radzie Izb Rolniczych na pismo dot. rynku zbóż i niskich cen; KRIR opublikowała tę odpowiedź wczoraj. Z przesłanego pisma wynika, że rynek zbóż w Polsce nie jest odizolowany od rynków światowych, co ma wpływ na poziom sprzedaży i cen zbóż, w tym przypadku kukurydzy.

Ze względu na wysokie poziomy zbiorów kukurydzy na całym świecie – tylko w Polsce jest to wzrost o 3% w stosunku do ubiegłego roku, co oznacza 8,7 mln ton kukurydzy – na rynku panuje duża konkurencja. W takich warunkach Polska wyeksportowała w okresie od stycznia do sierpnia b.r. 2,9 mln ton kukurydzy, wobec 1,3 mln ton w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Ministerstwo zwraca uwagę na fakt, że powierzchnia zasiewów kukurydzy i poziom zbiorów w Polsce sukcesywnie i dynamicznie wzrasta: jeszcze w roku 2019 wielkość zbiorów w Polsce wynosiła 4 mln, a w roku bieżącym już 8,7 mln ton, Natomiast krajowe zużycie kukurydzy praktycznie nie wzrasta: w 2023 r. szacowane jest na 4,9 mln ton, w 2022 r. na 4,5 mln ton, a przed 2019 r. było to ok. 2,8-4 mln ton. Nie może to nie mieć wpływu na dochodowość produkcji.

W celu zbilansowania rynku niezbędne jest zwiększenie eksportu – trzeba jednak pamiętać, że sytuacja na unijnym rynku kukurydzy jest “komfortowa”: wg danych Komisji Europejskiej produkcja kukurydzy w UE w roku bieżącym wyniesie ok. 60 mln ton i będzie o 15 % wyższa niż w roku ubiegłym. Nie należy też zapominać, że o roli takich producentów kukurydzy jak Brazylia czy Ukraina, które również eksportują na rynek unijny – od 1 lipca do 19 września Ukraina wyeksportowała do UE ok. 1,9 mln ton, Brazylia blisko 1 mln ton.

“Spadki cen zbóż obserwowane są nie tylko na rynku krajowym, ale także na rynkach innych krajów UE. Obecnie krajowe ceny uległy niewielkim wzrostom, choć wciąż są niskie. Zgodnie z danymi zbieranymi przez Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w okresie 18-24 września br. cena suchej kukurydzy wynosiła 896 zł/t i była wyższa od ceny sprzed tygodnia o 0,9%, ale niższa od ceny sprzed miesiąca o 2,3% oraz niższa od ceny sprzed roku o 36,5% i od ceny sprzed 2 lat o 19%. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymuje również informacje, że w skupie kukurydza mokra wyceniana jest od 350 zł/t do 500 zł/t.“ – informuje MRiRW.

Ministerstwo przypomina, że w celu stabilizacji rynku wydano duże pieniądze na wsparcie rolników: dopłaty do nawozów i materiału siewnego; preferencyjne kredyty płynnościowe dla rolników z oprocentowaniem w wysokości 2%; dopłaty do budowy silosów zbożowych; zwiększone dopłaty do paliwa rolniczego; preferencyjne kredyty dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu; wsparcie dla rolników, którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedaną kukurydzę. Ponadto przewidziane są dopłaty dla skupów, które skupiły kukurydzę mokrą ze zbiorów 2022 r., które będą wypłacone po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej. Jednocześnie, w związku z trwającymi żniwami kukurydzianymi, spółki Elewarr i Zamojskie Zakłady Zbożowe deklarują skup mokrej kukurydzy dwukrotnie większy niż przed rokiem.

“Niezależnie od tego prowadzimy działania w celu zwiększenia eksportu zbóż z Polski oraz tranzytu ukraińskich produktów przez Polskę. Współpracujemy z eksporterami zbóż, rozbudowywana jest infrastruktura transportowa i drogowa oraz przeładunkowa. W 2022 r. w portach Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście obsłużono ponad 133 mln ton towarów. (…) Potencjał przeładunkowy polskich portów morskich jest wystarczający do obsługi produktów rolno-spożywczych, niemniej jednak podejmowane są działania na rzecz jego dodatkowego zwiększenia poprzez m.in. tworzenie dodatkowych zdolności do magazynowania i składowania produktów czy ich przeładunku” – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.