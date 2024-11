Ministerstwo Rolnictwa sprzeciwia się umowie UE – Mercosur!

Podczas konferencji prasowej w dniu 8 listopada br. minister rolnictwa Czesław Siekierski poinformował o zdecydowanym sprzeciwie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wobec planowanego zawarcia umowy handlowej pomiędzy UE a Mercosur.

– Uważamy, że warunki wymiany handlowej, które zostały w tej umowie przewidziane, jeśli chodzi o cła i kontyngenty, są bardzo niekorzystne dla rolników europejskich. To naruszy warunki konkurencyjności, bo wymogi w krajach Mercosur są znacznie łagodniejsze niż w UE. Uważamy, że warunkiem możliwości eksportu do UE powinny być wszystkie unijne standardy związane z Zielonym Ładem. Nie może być zgody na to porozumienie w tym kształcie – powiedział minister Czesław Siekierski.

Minister zauważył jednakże, że choć porozumienie o wolnym handlu pomiędzy UE a Mercosur powinno być zatwierdzone przez parlamenty krajowe państw członkowskich UE, to jednak są w nim obszary, które należą do wyłącznych kompetencji Komisji Europejskiej.