Ministerstwo Rolnictwa: Premia dla młodego rolnika nie wyklucza z dofinansowania na inwestycje chroniące środowisko

W ramach naboru na Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu, który potrwa od 23 października do 20 listopada br. rolnicy będą mogli zyskać do 200 tys. zł. Uzyskanie premii dla młodego rolnika nie wykluczy wnioskodawcy z uzyskania pomocy w ramach interwencji I.10.4 Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu – zapewnia rolników Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ministerstwo Rolnictwa odpowiada na pytania

W odpowiedzi na pytania naszej redakcji Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że w ramach interwencji I.10.4 Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) przewidziano możliwość wsparcia inwestycji mających na celu ograniczenie presji rolnictwa na środowisko naturalne, w tym m.in. ograniczenie zużycia środków ochrony roślin lub nawozów, ograniczenie emisji zanieczyszczeń, zwiększenie bioróżnorodności gleby, poprawę gospodarowania wodą oraz adaptację do zmian klimatu.PS

Maksymalna wysokość pomocy na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo w okresie realizacji PS WPR wynosi 200 tys. zł. Pomoc będzie przyznawana na operacje o planowanej sumie kosztów powyżej 20 tys. zł.

Intensywność pomocy wyniesie:

– do 80% kosztów kwalifikowalnych operacji (grupa rolników tzn. co najmniej trzech rolników),

– do 65% kosztów kwalifikowalnych lub do 65% ustalonych kosztów jednostkowych (rolnik).

Pula środków wydzielona na tę interwencję (około 217 mln euro) pozwoli na dofinansowanie około 4,8 tys. projektów.

Jakie warunki uzyskania pomocy?

Pomoc będzie przyznawana:

1. Rolnikowi jeżeli:

– jest posiadaczem, co najmniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy (WOPP), gospodarstwa, które ma powierzchnię użytków rolnych nie większą niż 300 ha;

– prowadzi w gospodarstwie działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej co najmniej od dnia złożenia WOPP i działalność ta nie jest prowadzona wyłącznie w celach naukowo–badawczych;

– w dniu złożenia WOPP ma ukończone 18 lat – w przypadku osoby fizycznej lub wspólnika spółki cywilnej będącego osobą fizyczną;

– posiada numer EP

2. Grupie co najmniej trzech rolników będących osobami fizycznymi, jeżeli każdy z nich spełnia warunki podmiotowe dla rolnika określone w ust. 1 oraz jeżeli zawarli między sobą na piśmie, umowę zwaną umową grupy rolników.

Dodatkowe warunki

Ponadto pomoc będzie przyznawana w przypadku gdy wnioskodawca odbył szkolenie przeprowadzone przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego z zakresu „Zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba, powietrze, klimat”, w kontekście wdrażania interwencji PS WPR na lata 2023–2027 „Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu”, przed dniem złożenia WOPP lub zobowiąże się do jego odbycia przed dniem złożenia wniosku o płatność końcową (WOP).

Jakie maszyny rolnicze będzie można kupić?

W ramach naboru na ochronę środowiska i klimatu będzie można uzyskać dofinansowanie na zakup nowych maszyn do:

precyzyjnego i redukującego zużycie stosowania środków ochrony roślin (np. opryskiwacze sensorowe, czy recyrkulacyjne),

niskoemisyjnej aplikacji nawozów (np. doglebowa aplikacja, aplikacja nawozów z wykorzystaniem rozwiązań cyfrowych),

mechanicznej lub biologicznej walki z chwastami lub szkodnikami (np. pielniki, urządzenia do mechanicznego niszczenia szkodników),

uprawy gleby i siewu (np. do uprawy pasowej lub bezorkowej, siewniki do poplonu i trawy, mulczery, agregaty do uprawy pasowej, grubery),

uprawy, pielęgnacji i zbioru biomasy z trwałych użytków zielonych (np. pługi łąkowe, kosiarki, prasoowijarki),

inne (np. do pielęgnacji zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, sadownicze rozdrabniacze gałęzi).

Powyższy katalog inwestycji nie jest zamknięty i został doprecyzowany w Wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji I.10.4 Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu

Punktacja i kwalifikowanie

W ramach naboru na przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu kryteria wyboru operacji dotyczą:

1) skali i rodzaju produkcji (wielkość produkcji zwierzęcej – przyznawane będzie się max. 4 punkty, powierzchnia upraw ogrodniczych – przyznawane będzie się max. 6 punktów)

2) zastosowania rozwiązań cyfrowych – przyznawane będzie 2 punkty,

3) realizowana operacji przez grupę rolników – będzie przyznane 6 punktów,

4) poprawy efektywności wykorzystania nawozów – będzie przyznane 4 punkty,

5) zmniejszenia zużycia lub poprawy efektywności wykorzystania środków ochrony roślin – będzie przyznawane max. 6 punktów,

6) poprawy gospodarowania wodą – będzie przyznawane 4 punkty,

7) poprawy sekwestracji węgla lub bioróżnorodności gleby – będzie przyznane 6 punktów,

8) w przypadku położenia gospodarstwa na obszarze Natura 2000 – będzie przyznany 1 punkt.

Pomoc będzie można uzyskać na operacje, które uzyskały co najmniej 6 punktów.

Kiedy będzie można stracić pomoc?

Pomoc zostanie wypłacona w przypadku gdy zostaną spełnione warunki wypłaty pomocy określone w wytycznych szczegółowych (rozdział V), dotyczące między innymi:

– zrealizowania operacji i złożenia WOP nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy lecz nie później niż do 30 czerwca 2029 r.,

– utrzymania na odpowiednim poziomie liczby zwierząt gospodarskich, powierzchni upraw ogrodniczych lub powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie,

– zwiększenia skali produkcji zwierzęcej do odpowiedniego poziomu lub zmiany systemu utrzymania zwierząt w gospodarstwie – jeżeli zakres operacji obejmował inwestycje, związane z przechowywaniem nawozów naturalnych,

– ukończenia szkolenia z zakresu „Zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi takimi jak woda, gleba, powietrze, klimat w kontekście wdrażania interwencji PS WPR na lata 2023–2027 „Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu”, o ile warunek nie był spełniony przed zawarciem umowy o przyznaniu pomocy.

Ponadto zwrot pomocy nastąpi w wyniku niedopełnienia przez beneficjenta zobowiązań określonych w rozdziale VII wytycznych szczegółowych.

Dotacja dla młodego rolnika a wsparcie na ochronę środowiska

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewniło nas, że uzyskanie premii dla młodego rolnika nie wykluczy wnioskodawcy z uzyskania pomocy w ramach interwencji I.10.4 Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu.