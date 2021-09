Ministerstwo Rolnictwa nie dopatruje się zmowy cenowej na rynku nawozów

Z analizy sytuacji na rynku cen nawozów przekazanych przez Instytut Ekonomiki i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie (IERiGŻ-PIB) w oparciu o dane GUS wynika, że w okresie od października 2020 r. do maja br. ceny detaliczne nawozów mineralnych w Polsce podrożały średnio o 11,1 proc., w tym nawozy azotowe przeciętnie o 17,5 proc.

Wzrost cen dla wybranych nawozów kształtował się na różnym poziomie np. mocznik w opakowaniach big-bag podrożał ze 142,0 zł do 175,3 zł/dt, czyli o 23,5 proc., a saletra amonowa ze 111,4 zł do 133,0 zł/dt o 19,4 proc. Tempo wzrostu cen tych nawozów w opakowaniach 25 kg było niższe. Cena mocznika w workach 25 kg zwiększyła się ze 155,0 zł do 184,8 zł/dt, a więc o 19,2 proc., a cena saletry amonowej w workach 25 kg wzrosła ze 122,7 zł do 140,0 zł/dt, czyli o 14,3 proc.

Jak podaje IERiGŻ-PIB ceny mocznika, w zależności od rodzaju opakowania zwiększyły się od 19,2 proc. do 23,5 proc., a saletry amonowej od 14,3 proc. do 19,4 proc.

Według Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podwyżki cen nawozów miał wpływ miedzy innymi wzrost cen surowców do produkcji nawozów mineralnych, w tym głównie gazu ziemnego. Wzrost cen nawozów w handlu światowym (trwający nieprzerwanie od początku II połowy 2020 r.) związany jest też z rosnącymi cenami żywności w skali globalnej, w tym zbóż i roślin oleistych, wpływający na podwyżki cen nawozów importowanych. Ponadto wyższe ceny związane są również z podwyżka cen paliw skutkującą wzrostem kosztów transportu surowców i nawozów oraz wzrostem kosztów zatrudnienia i sezonowym wzrostem popytu na nawozy mineralne, głównie azotowe. Na wyższe ceny miał też wpływ zwiększony popyt na mocznik w jego w tradycyjnej granulowanej formie (tańszej od mocznika z inhibitorem ureazy lub powłoką biodegradowalną) w kontekście zakazu stosowania mocznika granulowanego od 1 sierpnia 2021 roku.

Jak zaznacza MRiRW na wzrost cen detalicznych nawozów azotowych na krajowym rynku wskazywać również mogą dane MF dotyczące handlu zagranicznego. Z danych tych wynika że średnio w okresie styczeń-maj 2021 r., w stosunku do analogicznego okresu 2020 r., ceny importowe mocznika (kod CN 310210) wyrażone w PLN zwiększyły się o 20,5 proc., natomiast ceny importowe saletry amonowej (kod CN 310230) wzrosły o 16,8 proc.

Zdaniem resortu rolnictwa podwyżki cen nawozów azotowych na poziomie średnio 17,5 proc. prawdopodobnie nie mają związku ze zmową cenową producentów lub dystrybutorów nawozów, a wynikają z uwarunkowań rynkowych, które w br. sprzyjają podwyżkom cen.