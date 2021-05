Ministerstwo Klimatu: Obecny system szacowania szkód łowieckich jest optymalny

Szkody wyrządzane przez zwierzęta i ich szacowanie to temat drażliwy dla wielu rolników. Zwłaszcza tych, których pola położone są niedaleko kompleksów leśnych i co raz maja problem z odzyskaniem odszkodowania za zniszczone przez zwierzęta leśne uprawy. Według rolników i reprezentujących ich organizacji i związków rolniczych, aby zgodnie z ludowym porzekadłem i wilk był syty i owca cała, nowelizacji w tym zakresie wymaga ustawa prawo łowieckie.

Odmienne zdanie na ten temat ma Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Edward Siarka, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska uważa, że obecny system szacowania szkód łowieckich jest optymalny dla istniejących warunków.

– W nowelizacji ustawy Prawo łowieckie, która miała miejsce w 2018 r. wprowadzono znaczące zmiany w modelu szacowania szkód. Wprowadzona została możliwość wniesienia odwołania od ustalonej przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego, w trakcie ostatecznego szacowania szkód, wysokości odszkodowania i ustalenie sposobu postępowania w sytuacji potrzeby skierowania sprawy do sądu. Ponadto na podstawie znowelizowanych przepisów ustawowych w sprawie szacowania szkód wydane zostało rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. poz. 776). Rozporządzenie powyższe szczegółowo doprecyzowało sposób postępowania przy szacowaniu szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne oraz wzory protokołów szacowania tych szkód, co znacznie ułatwia postępowanie w tym zakresie. Dodatkowo zwracam uwagę na fakt, że Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe organizuje szkolenia w zakresie szacowania szkód skierowane do kół łowieckich i rolników, co również pozytywnie wpływa na poprawę jakości prowadzonego szacowania – mówi Edward Siarka.

W jego ocenie obecnie należy skoncentrować się przede wszystkim na ewentualnym usprawnieniu postępowania w zakresie szacowania szkód, ustalonym w obowiązujących przepisach prawa, w sytuacji pojawiania się realnych problemów podczas ich stosowania w praktyce.

Jak podkreśla MKiŚ w uchwale nr 14 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału, ustalone zostały minimalne liczebności zwierząt łownych, które gwarantują możliwość prowadzenia prawidłowej gospodarki łowieckiej.

– Jednak ustalenie maksymalnych liczebności zwierząt łownych jest trudne do wykonania z uwagi na fakt, że liczebność zwierzyny powinna być zawsze dostosowana do pojemności danego siedliska tak aby możliwe było prowadzenie racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej w sposób gwarantujący istnienie szkód na poziomie gospodarczo znośnym – podsumowuje minister Siarka.