Ministerstwo Klimatu głuche na apele rolników w sprawie szkód wyrządzanych przez ptactwo

Izby rolnicze po raz kolejny apelują do ministra klimatu i środowiska o podjęcie stosowanych działań, które pozwolą na umożliwienie wydłużenia okresu polowań na dzikie ptactwo, w tym gęsi w województwie pomorskim.

Za wydłużeniem okresu polowań na gęsi, do końca stycznia każdego roku, przemawia fakt coraz większej liczebności stad gęsi, a co za tym idzie poziom wyrządzanych przez nie szkód na polach uprawnych – uzasadnia Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

Według samorządu rolniczego problem szkód wyrządzanych przez dzikie ptactwo dotyczy wielu województw, a szczególnie zauważalny jest na terenach, gdzie jest duży zasób wód śródlądowych, co przekłada się na liczebność ptaków wodnych.

Resort klimatu i środowiska odpowiada, że zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. Nr 48 poz. 459, z późn. zm.) w kraju obowiązuje okres polowań na gęsi gęgawy, zbożowe i białoczelne który trwa od dnia 1 września do dnia 21 grudnia.

– Okres polowań na terenach województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego jest dłuższy i trwa do 31 stycznia w odniesieniu do gęsi zbożowej i białoczelnej oraz do 15 stycznia w odniesieniu do gęsi gęgawy. Przedłużenie okresu polowań na te ptaki w określonych województwach wynikało z konieczności ograniczania szkód wyrządzonych w uprawach rolnych szczególnie oziminach przez gęsi – wyjaśnia Edward Siarka, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Zdaniem MKiŚ wprowadzanie dalszych rozwiązań w zakresie przedłużania okresu polowań na gęsi w innych województwach, w tym w województwie pomorskim, wymagałoby w pierwszej kolejności uzyskania opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Należy także pamiętać, że w odniesieniu do gęsi gęgawy (gatunek lęgowy w naszym kraju) okres polowań na ten gatunek może trwać maksymalnie do 15 stycznia z uwagi na fakt, że powroty tego gatunku do miejsc gniazdowania mogą się zaczynać już w drugiej połowie stycznia w przypadku występowania odpowiednich warunków meteorologicznych. W związku z tym po 15 stycznia należy zapewnić ochronę tego gatunku w trakcie powrotu na miejsca rozrodu, co wynika również z przepisów unijnych.