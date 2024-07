Minister Siekierski: Za kryzys w rolnictwie odpowiedzialność ponoszą Rosja i PiS

Minister rolnictwa Czesław Siekierski konsekwentnie odcina się od odpowiedzialności za kryzys w rolnictwie. Trafnie wymieniając składowe tego kryzysu: wysokie ceny środków do produkcji rolnej, wysokie ceny energii elektrycznej, wysoką inflację i jednocześnie bardzo niskie ceny za produkty rolne, obciąża winą Rosję i … PiS.

Świat bezradny wobec Rosji?

– Rosja mająca znaczne nadwyżki gazu w skutek embarga, przeznaczyła znaczne jego ilości na produkcję nawozów, co przy preferencjach dla zewnętrznego kapitału i określonych wymogach przyczyniło się do wyraźnego wzrostu produkcji zbóż, ale także wieprzowiny oraz drobiu – ocenił minister Czesław Siekierski podczas uroczystości otwarcia Kujawsko-Pomorskich Dni Pola w Minikowie 2024.

Europa posłuchała się Prawa i Sprawiedliwości?

– Zielony Ład został zaproponowany i przyjęty ponad dwa lata temu przez poprzedni rząd, który się często szczycił tym, że proponuje nowe rozwiązania związane z Zielonym Ładem dla rolnictwa w Europie. Ale ten Zielony Ład nie został skonsultowany z rolnikami. Izby rolnicze złożyły ponad 350 poprawek do Planu Strategicznego, ale poprzedni rząd i ówczesne kierownictwo ministerstwa ich nie uwzględniły. Dlatego Zielony Ład stał się obciążeniem dla rolników i przyczynił się do protestów – powiedział Czesław Siekierski.

Życzenia Komisji Europejskiej są rozkazem?

W marcu 2024 r. w wywiadzie dla naszego portalu zatytułowanym „Rząd gra w grę obliczoną na podzielenie rolników” Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa w pierwszym rządzie PiS, odpierał te zarzuty mówiąc:

– Plan Strategiczny został (…) wymuszony przez Komisję Europejską. Pierwszy Plan Strategiczny był przygotowany w Ministerstwie Rolnictwa przez zespół powołany przeze mnie. Próbowano stworzyć go tak, by „pogodzić ogień z wodą” i nie zniszczyć polskiego rolnictwa. Ten projekt został w zasadzie w całości odrzucony przez Komisję Europejską, która wniosła do niego 342 uwagi. Kolejne projekty były przez moich następców „poprawiane” tak długo, aż znalazły się w nich wszystkie życzenia Komisji.

To nie ja, to on…

Nie ma podstaw, aby odrzucić słowa byłego ministra rolnictwa Jana K. Ardanowskiego, że na krajowy Plan Strategiczny wpływ miała Komisja Europejska. Trudno też nie zgodzić się z twierdzeniem ministra Czesława Siekierskiego, że polski Plan Strategiczny dla WPR 2023-2027 został przyjęty w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Pojawia się jednak pytanie – co to zmienia w obecnej sytuacji rolników? Czy po przyjęciu do wiadomości, że Zielony Ład wprowadził poprzedni rząd, ugorowanie stanie się przyjemnością?

Dziel i rządź

Ponad 60% rolników głosowało w wyborach do Parlamentu Europejskiego na PiS. Na PSL w koalicji z Polską 2050 niewiele ponad 8%. Czy to tłumaczy, dlaczego minister rolnictwa z PSL wskazując winowajców kryzysu w rolnictwie tak zdecydowanie i konsekwentnie łączy ze sobą PiS i Rosję? Czy rzeczywiście, jak mówi J. K. Ardanowski, „rząd gra w grę obliczoną na podzielenie rolników”?