Minister Siekierski w odpowiedzi na protesty rolników: rozwiązania można znaleźć tylko w dialogu

Ministerstwo Rolnictwa opublikowało komunikat przedstawiający stanowisko ministra Czesława Siekierskiego wobec protestów rolników. Minister podkreśla w nim, że od początku urzędowania prowadzi dialog z przedstawicielami organizacji rolniczych.

„Rolnicy mają słuszne oczekiwania i żądania, aby ograniczyć nadmierny napływ towarów z Ukrainy i innych rynków pozaeuropejskich na obszar Unii Europejskiej, a szczególnie do Polski. Rolnik wie, co i jak ma produkować. Jego nie trzeba pouczać. Rolnik dba o środowisko i dobrostan zwierząt – stwierdził minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski, odnosząc się do dzisiejszych protestów rolników” – czytamy w komunikacie.

W opinii ministra Siekierskiego „polityka Zielonego Ładu wymaga znacznie głębszej analizy i przebudowy”, jednak „tylko w trakcie konstruktywnego dialogu można znaleźć najlepsze rozwiązania występujących problemów”.