Minister Siekierski: szybkie otwarcie rynku dla Ukrainy byłoby zabójcze dla wielu gospodarstw w Polsce

Dziś został zaprzysiężony nowy minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski. Podczas powitania w gmachu resortu rolnictwa polityk położył nacisk na wyzwania związane z unijną polityką wobec Ukrainy.

– Całkowite i szybkie otwarcie rynku dla Ukrainy byłoby zabójcze dla wielu gospodarstw w Polsce, gdyż polskie rolnictwo wobec skali i możliwości produkcji rolnej w Ukrainie nie jest przygotowane, aby wytrzymać taką konkurencję – mówił Siekierski.

Minister porównał wyzwania polskiego rolnictwa do wyzwań sprzed akcesji Polski do Unii Europejskiej, choć stwierdził także, że obecna sytuacja sytuacja jest znacznie trudniejsza ze względu na to, że de facto Ukraina jest już na rynku unijnym, choć nie spełnia unijnych standardów produkcji rolnej.

W Ministerstwie Czesława Siekierskiego przywitała ustępująca minister Anna Gembicka.