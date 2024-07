Minister Siekierski spotyka się z OPZZ. W centrum uwagi wynagrodzenia w KRUS i ziemia Skarbu Państwa

Minister Czesław Siekierski spotkał się dzisiaj z przedstawicielami Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, reprezentującymi pracowników spółek rolnych oraz pracowników KRUS. Rozmawiano o gospodarowaniu ziemią Skarbu Państwa i wynagrodzeniach w KRUS.

Minister Siekierski jak zwykle podczas każdego spotkania przypomniał o tym, że podczas jego urzędowania były protesty rolników i blokady dróg, wynikające ze spadku opłacalności produkcji rolnej i nieracjonalnych założeń Zielonego Ładu. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie wyjaśniło w komunikacie, jaki to ma związek z interesami pracowników spółek rolnych i KRUS.

Budżet w gestii Ministerstwa Finansów

Jak informuje Biuro Prasowe MRiRW, minister podkreślił, że zdaje sobie sprawę z tego, że sytuacja w zakresie wynagrodzeń pracowników KRUS jest trudna. Przypomniał jednak, że o budżecie na rok 2025 decyduje również Ministerstwo Finansów.

– Niedawno rozmawiałem z Minister Finansów na temat budżetu na 2025 r. i poinformowałem go o tym, jakie środki przekazałem na obszary, które wymagają wsparcia. Ponieważ mój wpływ na kształtowanie budżetu jest ograniczony, zwracam się do was z apelem, abyście skierowali pismo, dotyczące poziomu wynagrodzeń w KRUS również do resortu finansów – powiedział minister Siekierski.

Minister rozumie oczekiwania

Odnosząc się do kwestii związanych z gospodarowaniem ziemią, która należy do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP), minister Siekierski podkreślił, że jest zwolennikiem długoterminowej dzierżawy gruntów na cele rolnicze.

– Rozumiem postulaty spółek dzierżawiących grunty Skarbu Państwa. Jednocześnie zdaję sobie sprawę z tego, że rolnicy indywidualni oczekują realizacji przepisów, zgodnie z którymi dzierżawcy gruntów z zasobów Skarbu Państwa, którym kończy się umowa dzierżawy, muszą oddać do ZWRSP 30 proc. ziemi – zaznaczył szef resortu rolnictwa.

Rozwiązania mają być dobre dla wszystkich

Minister Siekierski zapewnił, że dokładnie zapozna się ze wszystkimi postulatami przedstawionymi przez przedstawicieli OPZZ. Potwierdził również, że jeszcze w sierpniu odbędą się spotkania z właściwymi wiceministrami rolnictwa, na których zostaną omówione poszczególne kwestie poruszane podczas dzisiejszej dyskusji.

– Zależy mi na tym, aby wypracować jak najlepsze rozwiązania, które usatysfakcjonują wszystkie strony – powiedział minister Siekierski.

źródło: MRiRW