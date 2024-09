Minister Siekierski na Ogólnopolskich Dożynkach: Niech Matka Najświętsza i Pan Bóg błogosławią polskim rolnikom

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski wraz z podsekretarzem stanu Adamem Nowakiem uczestniczyli w Ogólnopolskich Dożynkach na Jasnej Górze. Myślą przewodnią wystąpienia ministra Siekierskiego były słowa Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego: Siła Polski opiera się na rolnictwie, dlatego ziemia ojczysta powinna być należycie doceniona i obsłużona.

Wdzięczność Bogu

Minister rolnictwa Czesław Siekierski zwrócił się do pielgrzymów zgromadzonych pod Wałami Jasnogórskimi przed rozpoczęciem uroczystej Sumy.

– Przyjeżdżamy na Jasnogórskie Wzgórze, by przed obrazem Królowej Polski, Matki Jezusa i naszej Matki dziękować Bogu, naszemu Stwórcy za chleb i plony, które otrzymujemy z naszych upraw. To podziękowanie za chleb jest jednocześnie dziękczynieniem za zdrowie i życie. Za bezpieczeństwo. Za tych których kochamy i za wspólnotę, którą tworzymy. Pozwólcie, że także i ja z tego miejsca wspólnoty podziękuję Wam, Drodzy Rolnicy, za to, że nie traciliście nadziei, kiedy kwietniowe przymrozki, czerwcowe huragany, ulewne deszcze i lipcowy grad niszczyły Wasze uprawy – mówił Czesław Siekierski.

Bezpieczeństwo żywnościowe

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że dziś żyjemy w niebywale trudnym świecie, w którym zagrożenie wojną, nowymi pandemiami i katastrofami klimatycznymi stało się elementem codzienności, a radość z naszych sukcesów zastępują lęki o niedaleką nawet przyszłość.

– Dzięki pracy rolników nie musimy się obawiać o to, że zabraknie nam żywności. Rolnicy w tym trudnym czasie dają Polakom poczucie bezpieczeństwa żywnościowego. Z całego serca za to dziś jeszcze raz dziękujemy Wam Drodzy Rolnicy – powiedział minister.

Chłopi w walce o Niepodległość

W swoim wystąpieniu szef resortu rolnictwa odniósł się również do przypadającej na datę tegorocznych Ogólnopolskich Dożynek 85. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Przypomniał rolę chłopów w walkach o niepodległość Polski, podkreślając, że podczas jednej z najważniejszych bitew o Niepodległość – Bitwy Warszawskiej 1920 r. premierem Rządu Obrony Narodowej był Wincenty Witos.

Solidarność i integracja z UE

Szef resortu rolnictwa wspomniał także o tym, że walka o wolność miała miejsce również w Polsce powojennej, a wizję komunistycznego świata odmienił zryw Solidarności i ludzi pracy.

– Efektem tamtych wydarzeń była również integracja Polski z Unią Europejską. W tym roku obchodzimy dwudziestą rocznicę przystąpienia Polski do Unii. Dwie dekady wsparcia polskiego rolnictwa z funduszy europejskich były czasem intensywnego rozwoju i transformacji polskiego rolnictwa, a także budowania naszej silnej pozycji w europejskiej wspólnocie – zaznaczył minister Czesław Siekierski.

Polska żywność ceniona na świecie

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że to dzięki pracy rolników i sile naszego rolnictwa Polska jest nie tylko samowystarczalna żywnościowo, ale przyczynia się także do wyżywienia innych narodów. Zwrócił uwagę, że polska żywność odznacza się znakomitą jakością, a nasze produkty rolno-spożywcze cieszą się uznaniem wśród konsumentów nie tylko w Europie, ale i na świecie. Prawie 40% produkowanej w Polsce żywności jest kierowana właśnie na rynki zagraniczne.

Wsparcie rządu dla rolników

Czesław Siekierski odniósł się również do obecnych problemów rolnictwa, wynikających m.in. ze zmian klimatu, niskiej opłacalności produkcji, nieracjonalnych wymogów Zielonego Ładu oraz importu produktów rolnych z Ukrainy.

– W tych trudnych sytuacjach Rząd RP robi wszystko, żeby nie zostawić Was samych – zapewnił rolników szef resortu.

Rolniczy Ład i ograniczenia w handlu z Ukrainą

– Po naszych interwencjach znacząco ograniczono wymogi Zielonego Ładu, czyniąc go bardziej przystępnym dla rolników, można powiedzieć, że uczyniliśmy go rolniczym zielonym ładem. Z kolei od czerwca tego roku na nasz wniosek, Unia Europejska wprowadziła kwoty określające dopuszczalną wielkość importu wrażliwych produktów rolnych z Ukrainy – powiedział minister.

Miliardy wypłacone rolnikom

– Wprowadziliśmy także dopłaty do kukurydzy, dopłaty dla producentów zbóż, dopłaty do paliwa oraz realizujemy wypłatę tzw. pomocy suszowej. Na te wszystkie formy pomocy, ze środków krajowych dla producentów rolnych trafi prawie 7 mld zł. Natomiast z tytułu unijnych płatności bezpośrednich i obszarowych za 2023 r. wypłaciliśmy polskim rolnikom blisko 20 mld zł, co oznacza, że wykorzystaliśmy środki europejskie na poziomie prawie 100 proc – wymienił formy pomocy minister rolnictwa.

Przygotowywana pomoc

Minister poinformował, że za miesiąc ruszą nabory wniosków dla producentów dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi. Będzie oddzielna pomoc dla plantatorów owoców poszkodowanych przez wiosenne gradobicia, oddzielna dla rolników, którym grad i nawałnice zniszczyły uprawy roślinne, oddzielna dla gospodarstw poszkodowanych przez suszę i inne klęski żywiołowe. Ponadto gospodarstwa rolne dotknięte szkodami powyżej 50% powierzchni upraw będą miały zwróconą przez ARiMR równowartość III i IV raty podatku rolnego na 2024 rok na podstawie zaświadczenia o zapłaconym podatku.

– To wszystko jest formą doraźnej pomocy, której nie może zabraknąć w sytuacjach, z jakimi wszyscy się mierzymy. W dialogu i wzajemnym szacunku. Dlatego dziś u stóp Jasnej Góry najważniejszym słowem od nas wszystkich jest wdzięczność. Dołączam i moje dziękuję do całej rolniczej rodziny i każdego rolnika – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski.

Podziękowania dla rolników

– Przyjmijcie proszę słowa uznania i ogromnego szacunku dla Was, dla Waszej pracy. Znam dobrze ten trud i wysiłek. Tym bardziej dziękuję za niego. Jeszcze raz dziękuję za te piękne wieńce, dziękuję za trud! Wszystkim pracującym na roli życzę wytrwałości i zadowolenia z wykonywanej pracy oraz siły do pokonywania trudności – mówił minister.

– Państwu i Państwa Rodzinom niech sprzyjają zdrowie i wszelka pomyślność, a polska wieś z każdym rokiem staje się coraz silniejsza ekonomicznie. Niech Matka Najświętsza i Pan Bóg błogosławią polskim rolnikom w ich życiu codziennym oraz w ich trudzie. Szczęść Boże wszystkim Polskim Rolnikom! – zakończył swoje wystąpienie minister Czesław Siekierski.

źródło informacji: MRiRW