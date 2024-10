Po powodzi rolnicy sami się ubezpieczą… Minister rolnictwa wycofuje projekt podwyżki dopłat do ubezpieczeń

Minister rolnictwa zwrócił się do przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów, aby wycofano z procedury legislacyjnej projekt zmiany wysokości dopłat do składek ubezpieczenia upraw z 65% do 70%. Uzasadnił to stwierdzeniem, że po powodzi rolnicy i tak będą chętniej się ubezpieczać.

Obecnie państwo z budżetu dopłaca 65% kwoty do składek ubezpieczenia upraw. Procedowany już projekt ustawy zakładał podniesienie tego poziomu do 70% już w bieżącym roku budżetowym. Sprzeciwiło się temu Ministerstwo Finansów i Stały Komitet Rady Ministrów postanowił odroczyć rozpatrywanie projektu.

Minister rolnictwa ustąpił i pismem z dn. 2 października zwrócił się o wycofanie projektowanych zmian. Uzasadnienie można nazwać kuriozalnym:

– (…) mając na uwadze, że po tegorocznej powodzi powinien nastąpić wzrost zainteresowania producentów rolnych ubezpieczeniem upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (…) uprzejmie informuję, że odstępuję od projektowanego podwyższenia stawki dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczenia do 70% i proponuję pozostawienie ich na poziomie obecnie obowiązującym, tj. 65% – napisał minister Siekierski.