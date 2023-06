Minister rolnictwa odniósł się dziś do terminu wypłat dopłat do zbóż

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus odniósł się do terminu wypłat pomocy dla producentów zbóż. Skomentował także wypowiedź ukraińskiego wiceministra rolnictwa Tarasa Kaczki krytykującego tę pomoc.

– Chcę powiedzieć o pewnych rzeczach, które zadziały się w tym tygodniu, ważnych rzeczach dla polskiego rolnika. Przede wszystkim jak wiecie państwo był protest na granicy w Dorohusku. Byłem tam w nocy [z piątku na sobotę, przyp. red.], złożyłem pewne obietnice protestującym rolnikom, przede wszystkim jedna z obietnic to było to, że rozpocznie się możliwość składania wniosków o dopłaty do zboża i do nawozów. I chcę państwu powiedzieć, że od poniedziałku, tak jak obiecałem, jesteśmy wiarygodni, […] od poniedziałku takie wnioski Agencja już zaczęła przyjmować – przypomniał minister Telus.

– Wszyscy rolnicy, którzy chcą otrzymać pomoc po 14 kwietnia, kto sprzedał zboże do 30 czerwca, tak jak jest w tej chwili, także jeszcze kto sprzedaje w tej chwili, może od razu takie wnioski składać […]. Jesteśmy jedynym krajem w Europie, i to się również powtarzało wczoraj na spotkaniu w Szwecji; ministrowie rolnictwa pytali nas, skąd my bierzemy środki w budżecie państwa, że możemy tak wysoko pomagać polskiemu rolnikowi. Tutaj drodzy państwo chcę jeszcze jedną informację, bardzo ważną informację, że nasza pomoc, na którą już otrzymaliśmy notyfikację Unii Europejskiej z Komisji Europejskiej dla polskiego rolnika od początku wojny wynosi już ponad 13 miliardów […] Tutaj mówimy od początku, od tej pierwszej pomocy, która była – nawozowej – dodawał.

Następnie minister odniósł się do terminu rozpoczęcia wypłat pomocy dla rolników.

– Chcę to jasno powiedzieć, drodzy państwo, jesteśmy na to przygotowani, zrobimy wszystko, żeby to było też tak, jak obiecałem rolnikom; do końca czerwca, to nawet było obiecane 25 czerwca, ale mam nadzieję, że to się nam uda, żeby jak najszybciej te środki trafiły na konto polskiego rolnika. Mi osobiście na tym zależy drodzy państwo, bo jeżeli mówimy o wiarygodności, to wtedy rolnik oceni, że jesteśmy tak naprawdę wiarygodni, jak dostanie środki na konto. I tak naprawdę to myślę, że może nawet bardziej mi zależy na tym, żeby te środki trafiły niż rolnikowi, bo to jest właśnie też pokazanie z mojej strony wiarygodności – mówił Telus.

Minister odniósł się także do wypowiedzi wiceministra gospodarki Ukrainy Tarasa Kaczki, który stwierdził, że krajowa pomoc dla polskich rolników wykracza poza zasady Światowej Organizacji Handlu.

– Oczywiście niepokoi nas ta wypowiedź jednego z wiceministrów Ukrainy które się wypowiedział w Anglii o tym […], że jest możliwość, że myśmy naruszyli przepisy światowej organizacji WTO. Oczywiście jest to nieprawdą, nie naruszyliśmy, zmieścimy się konkretnie w limicie, który jest tak naprawdę, przecież państwo wiedzą, że każda ta pomoc jest notyfikowana w Unii Europejskiej. Mamy zgodę Unii Europejskiej […]. Miepokojące jest to, że strona ukraińska do tej pory bardzo mocno nas zrozumiała i my ich rozumieliśmy w tej sprawie, a dziś wypowiadają się w taki sposób troszkę no negatywny, bo to jest takie troszkę skrytykowanie polskiego rządu, że pomaga polskim rolnikom. Tak jak powiedziałem, dla mnie jest to niepokojące – zakończył.

