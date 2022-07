Minister rolnictwa Czech: Rozumiem zwolenników Zielonego Ładu, ale bądźmy realistami [video]

Wczoraj podczas Europejskiego Forum Rolniczego w Warszawie odbyła się debata dotycząca perspektyw europejskiego rolnictwa w kontekście wojny na Ukrainie. Jeden z paneli dyskusji, w której wzięli udział przedstawiciele resortów rolnictwa Polski, Czech, Łotwy i Litwy, dotyczył wdrażania europejskiego Zielonego Ładu wobec zaistniałej obecnie sytuacji geopolitycznej.

W dyskusji udział wzięli: Henryk Kowalczyk – wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi, Zdenek Nekula – minister rolnictwa Republiki Czeskiej (obejmującej właśnie prezydencję w Unii Europejskiej), Kaspars Gerhards – minister rolnictwa Łotwy i Paulius Astrauskas – wiceminister rolnictwa Litwy.

– Największy problem który widzę jeśli chodzi o WPR to jest wolne zatwierdzanie planów strategicznych w poszczególnych państwach członkowskich. Rolnicy we wszystkich państwach członkowskich muszą wiedzieć, co mają robić, co mają wysiać, jak mają się przygotować […]. Podejście KE, tej administracji mnie zaskakuje a nawet przeraża […]. Będę żądał, aby KE była szybsza przy omawianiu Planów Strategicznych w poszczególnych krajach członkowskich – mówił wczoraj Zdenek Nekula.

Szef czeskiego resortu rolnictwa podkreślił także, że część uwag do czeskiego Planu Strategicznego dla WPR była pisana prawdopodobnie jeszcze przed wojną, bo obecnie większość z nich jest nierealna do spełnienia.

– Omawiamy to, ale nie możemy udawać, że nie ma problemu. Rozumiem, że są tu zwolennicy Green dealu, ale bądźmy realistami – dodał.