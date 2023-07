Minister Robert Telus szuka w UE poparcia dla przekierowania importu z Ukrainy do innych państw

Problemy państw graniczących z Ukrainą związane z importem ogromnych ilości produktów rolnych nie są problemami pozostałych państw UE. Czasowy zakaz importu 4 zbóż jest wynikiem presji koalicji “5”, jednak jego przedłużenie jest bardziej niż wątpliwe, dlatego trzeba szukać innych rozwiązań.

Rozwiązanie obecnych problemów i uniknięcie ich w przyszłości zależy od wypracowania i wdrożenia mechanizmów, które pozwolą na zmniejszenie przewagi konkurencyjnej rolnictwa ukraińskiego oraz skierowanie produkcji ukraińskiej na rynki państw, które jej potrzebują. Jednak handel jest kompetencją UE, dlatego takie mechanizmy muszą być zastosowane na poziomie wspólnotowym, a do tego potrzebna jest wola większości państw UE.

W tej sprawie minister Robert Telus spotkał się z ministrem rolnictwa Litwy Kęstutisem Navickasem. Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, “było to kolejne spotkanie ministra Telusa mające na celu uzyskanie zrozumienia i poparcia innych państw członkowskich UE dla działań koalicji krajów przyfrontowych w związku z zakłóceniami na rynkach rolnych wynikających z agresji Rosji na Ukrainę”.

Ministrowie nie rozmawiali o przedłużeniu zakazu importu zbóż, co może świadczyć o tym, że jego nieprzedłużenie jest przesądzone. “Kluczową sprawą” w rozmowach było “usprawnienie tranzytu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy” przez “inwestycje w infrastrukturę drogową i kolejową oraz lepsze wykorzystanie przepustowości portów”. Możemy się domyślać, że skoro polski minister rolnictwa rozmawiał o tym z litewskim ministrem rolnictwa, to chodzi o to, by zdobyć poparcie dla wniosku o przyznanie pieniędzy na takie inwestycje przez Komisję Europejską. Niemniej trzeba pamiętać, że przed wybuchem wojny na Ukrainie lądowy tranzyt towarów z Ukrainy odbywał się głównie przez Białoruś do portu w Kłajpedzie, odpowiednio przygotowanego do obsługi eksportu zbóż z Ukrainy. Dlatego, jak informuje MRiRW, “strona litewska wyraziła zdanie, że obecnie priorytetem powinno być udrożnienie tranzytu importu rolnego z UA, co mogłoby częściowo odbyć się przez porty w państwach bałtyckich”.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi komunikuje również, że “strony wyraziły także przekonanie, że wobec przyszłej akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej najważniejsze jest wypracowanie systemowych rozwiązań i skutecznych narzędzi na przyszłość, aby zapewnić uczciwe warunki konkurencji i bezpieczeństwo żywnościowe. Ministrowie byli zgodni co do tego, że należy zacząć już teraz rozmawiać o tym, co oznacza członkostwo Ukrainy w UE i jakie konsekwencje może to mieć dla wspólnego rynku i warunków konkurencji”.