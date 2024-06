Minister pracy: Sejm wyżej ceni trzodę chlewną niż pracowników 

Smutny to dzień, gdy Sejm wyżej ceni trzodę chlewną niż polskiego pracownika – napisała w mediach społecznościowych minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Sejm nie zgodził się, by prawo pracy zostało wpisane do katalogu obszarów, w którym sygnaliści są objęci ochroną – informuje DoRzeczy. Propozycję ochrony złożyła Lewica, przeciwko głosowali solidarnie posłowie różnych klubów sejmowych.

Świńscy sygnaliści pod ochroną prawa

– Jeśli pracownik zgłosi złe traktowanie świni w hodowli, zostanie objęty ochroną sygnalisty. Ale jeśli zgłosi, że szef molestuje jego koleżanki, takiej ochrony nie otrzyma – pisze Dziemianowicz-Bąk. – Smutny to dzień, gdy Sejm wyżej ceni trzodę chlewną niż polskiego pracownika.

Zieloni rządzą

Trudno nie zgodzić się z opinią lewicowej minister pracy: rzeczywiście, smutny to dzień, w którym więcej praw przyznaje się “pro-zwierzęcym” aktywistom niż normalnym ludziom, którzy po prostu nie chcą być szmaceni w pracy. Bo pani minister się myli – to nie świnie są cenione wyżej przez posłów na Sejm RP, lecz zieloni aktywiści, a raczej ich opinia.

Obłuda mięsożerców

To nie poniżanie pracownika rozgrzewa do czerwoności pióra żurnalistów mediów głównego nurtu, lecz “katowana” świnia. Gdy tylko miłośnicy wytwornych dań z wieprzowiny lub wołowiny serwowanych w eleganckich restauracjach dowiedzą się, w jaki sposób wytwarza się mięso do tych dań, ogarnia ich święte oburzenie i proroczy gniew. Sypią się wówczas gromy na polityków, którzy do tej pory nie zakazali hodowli zwierząt, a politycy przepraszają, że rzeczywistość wygląda, jak wygląda.

Prawa zwierząt – a gdzie prawa pracowników?

Podglebiem dla takiej postawy żurnalistów i wywoływanych ich artykułami marszy oburzenia jest światopogląd mylnie nazywany lewicowym. Bo prawdziwa lewica to przede wszystkim troska o pracowników – taką lewicą była przed wojną PPS.

Dziś prawdziwej lewicy już nie ma… można zanucić parafrazując znaną piosenkę. Ale minister Dziemianowicz-Bąk jest przedstawicielką tej lewicy, która jest, więc pretensje o to, że Sejm wyżej ceni sobie prawa świń niż pracowników, powinna kierować przede wszystkim do swojego środowiska politycznego. I nie ma tu znaczenia, że wobec druzgocącej klęski wyborczej Nowa Lewica zaczyna się budzić i zauważać, że wokół są ludzie a nie tylko “gnębione” przez hodowców zwierzęta.