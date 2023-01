Minister Kowalczyk: To, że ziemia drożeje oznacza, że jakoś to rolnictwo “się ciągnie”

Podczas czwartkowego spotkania w Wilkowie w woj. lubelskim minister rolnictwa Henryk Kowalczyk został zapytany o opłacalność produkcji rolnej; jeden z rolników stwierdził, że jeszcze 10 lat temu, w 2013 była ona na wiele wyższym poziomie. Jak odpowiadał polityk?

– Zwykle jest tak, że jeśli coś się opłaca robić, to narzędzie do pracy w tym zakresie kosztuje dużo. Jeżeli się nie opłaca, to kosztuje mało. To jest taka ekonomiczna miara. Możemy mówić o cenie nawozów; nawóz zdrożał o 2 tysiące, a pszenica o 500 złotych – takie argumenty słyszałem. Pełna zgoda, tylko czasami te argumenty są nie do końca prawdziwe, bo nikt nie przelicza tony nawozu na tonę pszenicy, nie takie efekty otrzymujemy – tłumaczył minister Kowalczyk.

– Odpowiedzmy sobie na pytanie, ile [ziemia rolna, red.] kosztowała wtedy, ile kosztuje teraz. To jest taka miara psychologiczna [wartości, red.] narzędzia do produkcji rolnej. Jeśli ziemia tanieje, jest porzucana, to znaczy, że jest dramat, powszechne bankructwa. Jeśli nie, chociaż jest trudno, to nadal jest to nad kreską. To jest ten obrazowy element opłacalności produkcji rolnej. Ja nie twierdzę, że produkcja rolna jest super, przyjemna, miła; ubywa gospodarstw z roku na rok, bo to ogromna praca, misja […] ale to, że ziemia drożeje oznacza, że jakoś tam to rolnictwo się ciągnie. Ja wiem, że są różne okresy; złe, dobre, fatalne. […] Niestety nie ma tak, że będziemy mieli usłane różami całe życie, wszystko bezpiecznie, jak coś źle, to minister da. Oczywiście daje w miarę możliwości – dodał Kowalczyk.

