Minister Kowalczyk spotka się dziś z Michałem Kołodziejczakiem

Z dostarczonego dziś przez Agrounię komunikatu wynika, że w Warszawie o godz. 18 w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dojdzie do spotkania ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka z liderem organizacji, Michałem Kołodziejczakiem.

– Zaprosiliśmy ministra na ulicę i zażądaliśmy rozmów w terenie, jednak minister się nie zgodził. Zaprosił Michała Kołodziejczaka wraz z współpracownikami do gmachu ministerstwa rolnictwa w Warszawie. To ewidentnie nasz sukces, a przede wszystkim protestujących rolników: pokazaliśmy siłę i pod presją grupy minister po wielu tygodniach ugiął się. Wcześniej pisaliśmy pisma, dzwoniliśmy do ministra – nie chciał się spotkać – czytamy w komunikacie.

– Mimo deszczu nikt nie chce schodzić z ulicy. Czekamy na spotkanie z ministrem. Niestety, każdy widzi, że minister Henryk Kowalczyk dalej nas prowokuje. W mediach ignoruje temat zarówno protestów, jak rynku zboża. Widzimy, że obawia się merytorycznej rozmowy, ponieważ robi ustawki z dziennikarzami. To tylko rozwściecza tych, którzy protestują, dlatego Michał Kołodziejczak na spotkaniu z wicepremierem będzie apelował o natychmiastowe działania. Od wyników spotkania uzależniamy dalsze kroki związane z protestem – brzmi dalej komunikat.

Po spotkaniu na 19.30 Kołodziejczak zaplanował konferencję prasową.