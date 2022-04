Minister Kowalczyk: rolnicy mogą skorzystać na wysokich cenach żywności, straci konsument

Dziś gościem Roberta Mazurka w RMF FM był wicepremier i minister rolnictwa i rozwoju wsi, Henryk Kowalczyk. Był on pytany m.in. o ceny żywności, nawozów i o przedłużenie tarczy antyinflacyjnej.

Już na samym początku minister został zapytany o to, czy jesienią zapłacimy za chleb 10 zł. minister odpowiedział, że nie wiadomo jeszcze czy 10, czy 7, stwierdził jednak, że ze względu na konflikt na Ukrainie na pewno za chleb zapłacimy więcej niż dotychczas.

– Możemy czuć się bezpiecznie, że zboża u nas nie zabraknie, jednak to nie znaczy, że cena zbóż nie wzrośnie; ceną rządzą światowe rynki – mówił minister rolnictwa.

– Rolnicy mogą na tym skorzystać, ale konsumenci na tym stracą i to jest skutek wojny. Jeżeli Ukraina dojdzie do takiej sytuacji, że nie będzie mogła obsiać pól i będzie mniejsza produkcja zbóż, to jest to ryzyko nieuniknione – stwierdził.

Minister został zapytany także o ceny nawozów.

– [cena nawozów] nadal rośnie, okres wojenny tylko zdynamizował ten wzrost – stwierdził minister.

Zapytany o to, czy planowane dopłaty (500 zł do hektara na maksymalnie 50 ha użytków) odpowiadał:

– To wszystko zależy od tego, kiedy kupowali, bo kupowali w różnym okresie czasu. Ja nie mówię, że zrekompensuje wszystko, tego nie twierdzę. Jeśli ktoś kupi wszystkie nawozy teraz, to absolutnie nie zrekompensuje […]. Nie możemy mówić o rekompensatach na przyszły rok, bo ja nie wiem, ile będą kosztowały wtedy nawozy – mówił minister.

Pytany o utrzymanie tarczy antyinflacyjnej (zniesiony podatek VAT m.in. na żywność i nawozy) minister stwierdził, że jeśli ceny nie będą spadać, to prawdopodobnie zostanie ona przedłużona, jednak decyzje zapadną dopiero pod koniec obowiązywania dotychczasowej tarczy.