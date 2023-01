Minister Kowalczyk o szansach na uruchomienie rezerwy kryzysowej dla polskich rolników

Bodaj najważniejszą z omawianych podczas wczorajszej Rady Unii Europejskiej kwestią dla polskich rolników była sprawa rekompensat za straty poniesione w związku z importem ukraińskiego zboża. Po spotkaniu ministrów głos w tej sprawie zabrał minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

– Przedstawiłem w imieniu państw, które graniczą z Ukrainą, a więc w mieniu również Słowacji, Rumunii, Węgier, Czech i Bułgarii stanowisko w sprawie importu z Ukrainy produktów rolno-spożywczych, problemy, jakie napotykają rolnicy w państwach sąsiadujących obecnie ze zbytem zboża, które zgodnie z zamierzeniem miało trafiać do krajów Europy Zachodniej, do krajów Afryki. […]. Przedstawiłem wszystkie dane liczbowe dotyczące zarówno Polski jak i pozostałych krajów Unii Europejskiej i zaapelowałem o intensywne działania Komisji Europejskiej w tej sprawie, aby po pierwsze uszczelnić tranzyt, umożliwić przewóz tego zboża poza kraje sąsiadujące, ale również zastosować pomoc w obecnej sytuacji. Również w ramach tej pomocy proponowałem różne rozwiązania, między innymi uruchomienie rezerwy kryzysowej – mówił minister Kowalczyk.

Do uruchomienia tej rezerwy konieczna jest jednak jednomyślność krajów członkowskich.

– To spotkało się z różnymi reakcjami, ale pragnę podkreślić bardzo dobre przyjęcie i pełne zrozumienie ze strony komisarza do spraw rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, który wspierał tę propozycję, rozumie te problemy i prawdopodobnie będziemy finalizować różnego typu działania, które by miały uspokoić ten rynek. Oczywiście uruchomienie rezerwy kryzysowej nie jest sprawą łatwą, dlatego że potrzebna jest jednomyślność wszystkich państw Unii Europejskiej. Tej jednomyślności jeszcze nie ma, ale będziemy nad tym wspólnie z komisarzem Wojciechowskim pracować. Mam nadzieję, że w takiej czy innej formie będziemy się starali po pierwsze uszczelnić system tranzytu, a przede wszystkim też wdrożyć jakąś pomoc dla rolników z tych krajów, które są przygraniczne; w Polsce, w Rumunii, Słowacji, Bułgarii i na Węgrzech – dodał minister.

– Jesteśmy gotowi dalej pomagać Ukrainie; tu nie ma mowy o tym, żebyśmy odwracali się w jakikolwiek sposób od Ukrainy, ale też chcemy włączyć całą Unię Europejską do tej pomocy i do odpowiedzialności za tę pomoc […]. Cała rezerwa kryzysowa to jest kwota 500 milionów euro. Oczywiście nie ma mowy tutaj o uruchomieniu pełnej kwoty; mamy początek roku i co jest zrozumiałe, te mechanizmy mogą być wypracowywane, ale na pewno nie będą to jakieś pełne kwoty. Musimy pamiętać o tym, że rezerwa kryzysowa, jeśli zostanie nawet uruchomiona, to ona może być tylko częścią całej pomocy, bo również budżet krajowy może być w tym momencie uzupełnieniem tej rezerwy. Właściwie chodzi nam najbardziej w tej chwili o uruchomienie mechanizmu – wyjaśniał.

– Wszystkie kraje przygraniczne, ale też wiele [innych] krajów rozumiało tę potrzebę. Część krajów uważała, że powinien być sprawiedliwy podział, czyli wszystkie kraje powinny być włączone, no i część wypowiadała się, że powinniśmy z rezerwą podchodzić ostrożnie ze względu na początek roku, że nie wiadomo, co jeszcze się może wydarzyć, ale tak naprawdę to w sposób zdecydowany żaden kraj nie określił sprzeciwu – streszczał Kowalczyk.