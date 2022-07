Minister Kowalczyk nadal nie widzi problemu z cenami zbóż w Polsce

Dziś odbył się w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi briefing prasowy ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka. Minister mówił m.in. o sytuacji na polskim rynku zbóż.

– Skup zbóż w Polsce jest prowadzony po cenach rynkowych. To rynek światowy dyktuje te ceny – podkreślił wicepremier Kowalczyk, odnosząc się do aktualnych informacji o problemach rolników w związku z niskimi cenami skupu. Dodał, że obecnie najniższa cena skupu pszenicy kształtuje się na poziomie ok. 1400 zł za tonę (przy czym stawki paszowej rozpoczynają się od 1100 zł/t i łatwiej znaleźć podmioty skupowe oferujące tę cenę niż te płacące bliżej 1400 zł/t…).

– Ukraińskie [zboża, przyp. redakcji] jak na razie istotnego wpływu na rynek nie mają. Może gdzieś być sytuacja, szczególnie w pobliżu granicy, że może ktoś mieć zasypany magazyn, bo zaopatrzył się w zboże na Ukrainie, ale nie jest to absolutnie zjawisko powszechne. W tym momencie w każdym miejscu Polski, również przy granicy z Ukrainą […] prowadzony jest skup zboża po cenach rynkowych – mówił dziś minister Kowalczyk.

Szef resortu rolnictwa przypomniał, że cena skupu zboża rośnie wraz z bliskością portu, ze względu na koszty transportu.

Minister rolnictwa nadal jednak zdaje się nie zauważać, że zboża w Polsce należą do zdecydowanie najtańszych w całej Unii Europejskiej. Z danych Komisji Europejskiej z 30 czerwca wynikało, że najwyższe stawki za pszenicę paszową osiągane były w Niemczech i sięgały w przeliczeniu 1800 zł/t. Najniższe stawki wg danych KE występowały w Rumunii – 1520 zł/t, podczas gdy w Polsce było to zaledwie 1265 zł/t, podczas gdy w poprzednich latach jeśli chodzi o ceny zbóż w UE plasowaliśmy się mniej więcej w środku stawki. Podobna sytuacja dotyczy także kukurydzy i innych zbóż. Niestety, skutek napływania do Polski ukraińskiego ziarna jest na rynku bardzo widoczny.

Mechanizmy skupu – pomoc dla rolników

– Uzyskaliśmy od prywatnych firm deklarację skupu zbóż w wysokości ok. 6 mln ton – poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Wicepremier dodał, że nie wszystkie firmy przekazały informacje o planowanej wielkości skupu. Dlatego można oszacować, że całkowite możliwości skupowe firm prywatnych wynoszą ok. 7 mln ton zbóż.

– 1 mln ton dotyczy zadeklarowanych możliwości skupowych firm województw podkarpackiego i lubelskiego, gdzie rolnicy sygnalizują największe problemy w tym zakresie – dodał wicepremier Kowalczyk.

Szef resortu rolnictwa przekazał także informację o mechanizmach skupu prowadzonych przez Krajową Grupę Spożywczą (KGS). Należąca do KGS spółka Elewarr będzie prowadziła skup zbóż – jej możliwości magazynowe to ponad 300 tys. ton.

Rolnik dostarczy do magazynów Elewarru 30 proc. ziarna, a pozostałe 70 proc. będzie przechowywał u siebie w gospodarstwie i dostarczy w ciągu kilku miesięcy.

– Szacuje się, że dwa miesiące są takim optymalnym terminem. Elewarr będzie proponował rolnikowi takie rozwiązanie – powiedział szef resortu rolnictwa i zaznaczył, że pieniądze dla spółki Elewarr na zapłacenie rolnikom za zboże pochodzą z kredytu udzielonego jej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Młyny, które są w zasobach KGS, także mają możliwości bezpośredniego skupu zboża konsumpcyjnego, czyli takiego, które nadaje się na mąkę.

– To jest dodatkowe 60 tys. ton, więc razem możliwości skupu bezpośredniego KGS to ok. 360 tys. ton – poinformował wicepremier Kowalczyk.

Kolejna forma pomocy to skup zboża od rolników, którzy mają możliwości jego magazynowania. Rolnik otrzyma 30 proc. wartości zboża po zbadaniu jakościowym i podpisaniu stosownego kontraktu, a 70 proc. wartości tego zboża – później, przy jego odebraniu.

– To jest kolejny element, który chcemy zastosować, oczywiście również płacąc rolnikom za przechowanie. Jeśli rolnik będzie przechowywał kilka miesięcy, to za przechowanie otrzyma stawkę miesięczną, a całą kwotę wtedy, kiedy dostarczy zboże do magazynów – informował wicepremier.

Zawsze warunkiem zapłaty rolnikowi za zboże będzie spełnienie wymagań jakościowych.

Źródło cytatów: MRiRW