Minister Henryk Kowalczyk na wspólnej konferencji ze swoim hiszpańskim odpowiednikiem

W lipcu 2023 r. Królestwo Hiszpanii obejmie półroczną prezydencję w Unii Europejskiej. W związku z tym faktem 29 marca 2023 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyły się rozmowy pomiędzy delegacjami resortów rolnictwa Polski i Hiszpanii. Delegacjom przewodniczyli ministrowie: rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk oraz rolnictwa, rybołówstwa i żywności Luis Planas.

Minister Henryk Kowalczyk przedstawił tematykę rozmów pomiędzy delegacjami: poruszano m.in. projekt KE dotyczący ograniczenia zużycia środków ochrony roślin, realizację Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, ograniczenia wielkości połowów ryb.

Ministrowie Polski i Hiszpanii zadeklarowali pełne porozumienie w najważniejszych kwestiach dotyczących rolnictwa – np. w sprawie konieczności wprowadzenia wymogów unijnych wobec produktów rolnych sprowadzanych na teren Unii Europejskiej z krajów trzecich.

– Oba nasze rządy są realistyczne, jeśli chodzi o odpowiedzialność za problemy, które się pojawiają – powiedział minister Luis Planas. – Uważamy, że musimy realizować ekologiczne i zrównoważoną produkcję żywności, cała Unia podziela te założenia, ale musimy realizować je biorąc pod uwagę kryterium rentowności dla naszych rybaków, rolników i całego sektora żywnościowego – to jest najważniejsze.

Minister Planas wyraził pełne zrozumienie i wsparcie Polski w rozwiązaniu kryzysu związanego z importem zboża z Ukrainy.

– Hiszpański rząd solidaryzuje się z Polską w związku z wojną na Ukrainie i rozumie problemy wynikające z pomocy Polski dla Ukrainy – powiedział Luis Planas. – Rząd Hiszpanii wspiera stwarzanie rezerw kryzysowych dla sektora zbożowego w Polsce, jesteśmy przekonani, że jest to naturalna konsekwencja polityki żywnościowej. Bardzo ważne jest to, żebyśmy zrealizowali to założenie jako Unia Europejska.

Uwagi, które usłyszałem od pana ministra Kowalczyka i jego współpracowników zanotowaliśmy i będziemy nad nimi aktywnie pracować od 1 lipca 2023 r., kiedy obejmiemy prezydencję w UE – zadeklarował hiszpański minister. – Stworzyliśmy mechanizm trwałej współpracy nie tylko w Brukseli ale również między naszymi ministerstwami, by kontynuować wszystkie kwestie, którymi nasze ministerstwa się zajmują.

Hiszpański minister rolnictwa podkreślił, że dla rządu Hiszpanii priorytetem jest utrzymanie rentowności sektora rolnego.

– Zapewnienie wszystkim obywatelom zdrowej żywności w rozsądnej cenie jest naszym głównym celem – powiedział minister Planas. – Poza tym musimy tak dysponować naszym sektorem rolnym, by był konkurencyjny. Potrzebujemy tego sektora, potrzebujemy prywatnych producentów i hodowców i chcemy, by osiągali jak największe dochody. Mamy (jako Unia) wspólną politykę rolną, w listopadzie przeanalizujemy w pierwszy rok funkcjonowania tej polityki by dowiedzieć się, w jakim stopniu wsparła ona naszych rolników.

Na konferencji byli obecni dziennikarze z mediów ogólnych, którzy jednak nie byli zainteresowani rozmowami polsko-hiszpańskimi a wyłącznie sprawą importu zbóż z Ukrainy i proponowanych rozwiązań. Na wszystkie te pytania minister Kowalczyk odpowiadał zalecając cierpliwość do czasu konferencji prasowej, która odbędzie się po dzisiejszym “okrągłym stole” w przedmiotowej sprawie. Odpowiedział jedynie na pytanie o możliwość przywrócenia ceł na zboże ukraińskie mówiąc, że składa takie propozycje do Komisji Europejskiej od stycznia tego roku, opierając się na tym, że zniesienie ceł było obwarowane warunkiem nie powodowania zakłóceń na rynku wewnętrznym.

– Ta dyskusja teraz będzie bardziej intensywna, bo okres derogacji tego zwolnienia kończy się na początku czerwca. Będę bardzo mocno zabiegał, aby jednak te zapisy były przestrzegane w sposób bardziej precyzyjny – zadeklarował minister Henryk Kowalczyk.