Minimum 5 tys. zł w ramach pomocy suszowej i brak współczynnika korygującego? KRIR wnioskuje do ministra

Samorząd rolniczy domaga się obniżenia progu strat i podniesienia kwoty wsparcia w ramach pomocy suszowej. Wniosek w tej sprawie został już skierowany do ministra rolnictwa.

Rolnicy: pomoc dla rodzin powinna wynosić 5000 zł

Ministerstwo rolnictwa uruchamia specjalną pomoc suszową dla rodzin. Wsparcie będzie skierowane do gospodarstw, w których w 2024 roku susza spowodowała straty powyżej 15 proc. Stawka pomocy wyniesie 3000 zł na gospodarstwo. Ale zdaniem rolników to zbyt mało. Samorząd rolniczy jest zdania, że pomoc powinna być podwyższona do poziomu 5000 zł. ​

Rolnicy obawiają się, że zainteresowanie będzie duże, więc resort rolnictwa zastosuje współczynnik korygujący, w efekcie czego dostaną mniej pieniędzy. Dlatego apelują do ministra rolnictwa o zabezpieczenie wystarczających środków na tę formę wsparcia.

– Zastosowanie współczynnika korygującego pomniejszającego zapowiadane kwoty jest wysoce krzywdzące dla najuboższych rodzin, które rzeczywiście po wystąpieniu suszy potrzebują pomocy, również w kontekście trudnej sytuacji w całym rolnictwie -podkreśla Wiktor Szmulewicz, szef Krajowej Rady Izb Rolniczych, w piśmie do ministra rolnictwa.

Izba zaznacza też, że należy szeroko informować rolników o tej pomocy, aby wszyscy mogli z niej skorzystać.

Pomoc suszowa: rolnicy apelują o niższy próg

Dodatkowo KRIR domaga się zmiany dolnego progu otrzymania pomocy suszowej dla rodzin.

– Ze względu na nieprawidłowe w ocenie rolników szacowanie strat suszowych przez aplikację suszową, należy zmienić dolny próg otrzymania pomocy suszowej dla rodzin. Planowany do wprowadzenia pomocy dla rodziny w 2025 roku za 2024 rok próg szkód wynoszący 15 proc. średniej rocznej produkcji roślinnej powinien być zmniejszony. Rolnicy wielokrotnie alarmowali, że mają problem z zapewnieniem paszy dla zwierząt ze względu na suszę, przy czym ich szkody zostały oszacowane przez aplikację na mniej niż 15 proc. – tłumaczy Szumlewicz.

Samorząd rolniczy chce wydłużenia czasu na składanie wniosków

Rolnicy apelują też o wydłużenie naboru o pomoc suszową dla rodzin o 3 tygodnie – do 31 kwietnia 2025 roku. Obecnie resort rolnictwa przewiduje zakończenie przyjmowania wniosków 10 kwietnia (data rozpoczęcia naboru nie jest jeszcze znana). Dodatkowo powinna być możliwość złożenia wniosków w formie papierowej.

Czy ministerstwo rolnictwa weźmie pod uwagę te propozycje? Przekonamy się w najbliższym czasie.

Przypomnijmy. Pomoc klęskowa (dla rodzin) była już raz udzielona rodzinom rolniczym w 2022 roku. Rodziny mogły otrzymać 10 000 zł lub 5000 zł w zależności od poziomu szkód. Ponieważ zainteresowanie było duże, został zastosowany współczynnik korygujący i w efekcie rolnicy otrzymali 5200 zł lub 2600 zł.

Źródło: tygodnik-rolniczy.pl