Miniładowarka Komech – nowy polski projekt i atrakcyjna cena

Polscy konstruktorzy pokazują, że miniładowarki przeznaczone do prac w trudnodostępnych miejscach nie muszą być drogie. Takim właśnie przykładem jest maszyna Komech wykonana przez Tomasza Kowalczyka.

Wydawać by się mogło, że tego typu maszyny to domena tylko dużych producentów, którzy od lat specjalizują się w tego typu konstrukcjach. Jednakże ładowarka wykonana przez Tomasza Kowalczyka zdecydowanie temu przeczy.

Co prawda na chwilę obecną powstały zaledwie 3 sztuki tych maszyn (2 już się sprzedały), ale konstruktor, który prowadzi swój warsztat mechaniczny, już ma plany na kolejne tego typu konstrukcje w zależności od tego, jak będzie wyglądało zapotrzebowanie ze strony rynku.

Ładowarka, mimo że nie została zbudowana przez wielkiego producenta, wygląda bardzo profesjonalnie. Jak mówi Tomasz Kowalczyk, projekt maszyny powstał w programie AutoCad, a następnie wszystkie części składające się na ramę i osłony zostały wycięte na wycinarce laserowej, tak by uzyskać jak najlepszą precyzję.

Do budowy, jak zapewnia konstruktor, poza silnikiem (1.9 TDI z grupy Volkswagen), użyto wszystkich części fabrycznie nowych. Ładowarka ma napęd hydrostatyczny z płynną regulacją prędkości jazdy do przodu i do tyłu. Maszynę napędzają 4 silniki hydrauliczne firmy Hydrolider, a zbiornik na olej hydrauliczny ma pojemność 60 l.

Dzięki szerokości 100 cm ładowarka jest w stanie zmieścić się do bardzo ciasnych pomieszczeń gospodarskich, a udźwig pozwalający podnieść 500 kg jest w zupełności wystarczający jak na tę klasę maszyn.

Ponadto dzięki temu, że cała konstrukcja waży 1000 kg, to podnoszenie na wysokość nawet 2 m (mierzone do punktu obrotu) nie stanowi problemu i jak informuje konstruktor, ładowarka zachowuje się bardzo stabilnie.

No i na koniec nie sposób nie wspomnieć o cenie, która na tle podobnych konstrukcji jest bardzo atrakcyjna, ponieważ wynosi 36,5 tys. zł brutto.