Mimo wysokich kar, chętnych do jazdy z hederem po drogach publicznych nie brakuje

Rozpoczęły się właśnie żniwa i jak bumerang powraca temat jazdy z zapiętym hederem po drogach publicznych, która to może przysporzyć operatorowi bardzo dużo problemów, poczynając od finansowych, a na prawnych kończąc. Dlatego przypominamy jakie konsekwencje grożą za takie postępowanie.

Wiadomo, że w żniwa liczy się każda minuta, zwłaszcza kiedy trzeba łapać każdą chwilę dobrej pogody, więc operatorzy kombajnów często świadomie rezygnują z demontażu hederów na czas dojechania drogą publiczną do pól. Niestety ale trzeba pamiętać, że takie zachowanie może mieć przykre konsekwencje zarówno dla operatora maszyny jak i innych uczestników ruchu drogowego.

Niezmiennie w tej kwestii obowiązuje przepis § 45 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, który precyzuje, że dopuszczalne jest uczestniczenie w ruchu pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego z maszyną zawieszaną i przyczepy specjalnej o szerokości nieprzekraczającej 3 m.

Trzeba tutaj dodać, że jeśli pojazd wolnobieżny, ciągnik rolniczy albo zespół pojazdów składający się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej (np. kombajn zbożowy ze zdemontowanym hederem) spełnia warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu, wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2012 r., a jego szerokość przekracza 3 m, ale nie przekracza szerokości 3,5 m, to możliwe jest uzyskanie zezwolenia kategorii II na przejazd takiego pojazdu jako pojazdu nienormatywnego, które jest wydawane przez starostów właściwych dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub miejsca rozpoczęcia przejazdu, w terminie 3 dni od złożenia wniosku.

Mając już wiedzę odnośnie podstaw prawnych i przepisów dotyczących poruszania się kombajnem po drogach, można przejść do konsekwencji finansowych, jakie może ponieść operator, jeśli poruszał się będzie z zamontowanym hederem. Od 2022 roku wraz ze zmianą taryfikatora mandatów skończyły się już czasy kiedy mandat za poruszanie się po drodze publicznej z przypiętym hederem wynosił 500 zł. Obecnie obowiązujące przepisy przewidują dużo wyższe kary, gdyż grzywna nałożona prze policję może wynieść do 5 tys. zł. Jeśli natomiast sprawa trafiłaby do sądu, to ten może nałożyć maksymalną karę w wysokości 30 tys. zł.

Jak więc widać konsekwencje finansowe mogą być bardzo dotkliwe, ale to niejedyna problem, jaki może spotkać operatora. Kombajn z hederem, przekraczający nierzadko szerokość 5 m, stanowi duże zagrożenie dla innych uczestników ruchu i niestety, pomimo apeli o przepisowe przemieszczanie się po drogach, co roku zdarzają się poważne wypadki z udziałem tego typu maszyn, a to już kończy się w sądzie.

Dodatkowo przy dzisiejszych cenach kombajnów, liczonych już nierzadko w milionach złotych, trzeba także pamiętać o tym, że ubezpieczyciel może zakwestionować zasadność wypłaty odszkodowania w razie wypadku, gdy kombajn z niezdemontowanym hederem poruszał się po drodze publicznej, a wówczas odpowiedzialność finansowa spadnie na operatora maszyny.