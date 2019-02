Milowy krok w dziedzinie orki

Najnowsza innowacja firmy KUHN – „Smart Plowing” polega na automatycznym i indywidualnym podnoszeniu każdego korpusu pługa, dzięki specjalnemu systemowi cięgien całkowicie wbudowanych w ramę. Z myślą o większym komforcie obsługi i maksymalnej precyzji pracy, podnoszenie korpusów jest sterowane przez GPS. Geolokalizacja pługów pozwala zautomatyzować punkt wejścia i wyjścia korpusów pługa z bruzdy, uzyskując jednorodną i powtarzalną jakość orki bez względu na warunki pracy i bez względu na kształt pola.

System sterowania sekcjami roboczymi pługa (Section Control), który został zgłoszony przez firmę KUHN do opatentowania jest krokiem milowym w dziedzinie orki.

Poprawa wydajności orki

System „Smart Plowing” zapewnia jednakową jakość orki na całej powierzchni pola. Szybkie i bardzo płynne podnoszenie kolejnych korpusów dojeżdżających do końca pola eliminuje pozostawianie „zygzakowatej” linii zakończenia orki. Nakładka na uwrociu zostaje ograniczona do minimum, co zapewnia dokładne przykrycie resztek pożniwnych oraz zmniejsza ugniatanie gleby ze względu na wyeliminowanie zbędnych manewrów w tym newralgicznym obszarze pola.

Orka na uwrociach nigdy dotąd nie była taka łatwa

Ustalenie wyraźnej granicy pomiędzy zaoraną glebą a uwrociem pozwala znacznie zmniejszyć wstrząsy i odbijanie pługa podczas orania poprzeczniaków.Automatyczne podnoszenie korpusów za pomocą GPS ułatwia wykonanie orki i pozwala kierowcy skoncentrować się w pełni na prowadzeniu ciągnika.

Oszczędność czasu i większa wydajność powierzchniowa

Zmniejszenie liczby manewrów na uwrociach wpływa korzystnie na cały proces uprawy gleby, ponieważ nie ma już potrzeby poziomowania lub hamowania na końcu pola. Ten nowy, łatwiejszy w obsłudze pług oznacza, że ​​idealnie wykonana orka nie wymaga już wieloletniej praktyki operatora.

Źródło: KUHN