Milion – tyle koparko-ładowarek wyprodukowało już JCB

JCB wyprodukowało milionową koparko-ładowarkę i jest to kolejny wielki sukces zakładu w Rocester. Po niedawnym dopuszczeniu do produkcji silników wodorowych przez kraje europejskie, firma może cieszyć się kolejnym przełomowym osiągnięciem.

Milionowa koparko-ładowarka zjechała z linii produkcyjnej w głównej fabryce w Rocester, w hrabstwie Staffordshire, stanowiąc zwieńczenie 73-letniej historii innowacji JCB.

Jubileuszowa maszyna, model 4CX, ozdobiona została graffiti autorstwa londyńskiego artysty Dave’a Smitha. Podczas uroczystości przekazano ją Lordowi Bamfordowi-prezesowi JC Bamford Excavators Limited (JCB), honorując w ten sposób bogate dziedzictwo marki. Aby uczcić ten moment, setki pracowników zakładu ustawiło się wzdłuż drogi przed główną siedzibą firmy, podziwiając paradę 16 koparko-ładowarek reprezentujących kolejne etapy rozwoju tej maszyny.

Milion dla JCB brzmi dobrze, ale to dopiero początek

Obecnie koparko-ładowarki JCB, będące wynikiem 73 lat intensywnych prac badawczo-rozwojowych, wyróżniają się znakomitą efektywnością i oszczędnością paliwa. Nowoczesny model może załadować 20 ton materiału w mniej niż pięć minut, zużywając przy tym o 10% mniej paliwa niż tradycyjna 13-tonowa koparka. Co więcej, pozwala na szybsze przemieszczanie materiału na placu budowy i znaczną oszczędność paliwa – nawet do 50% w porównaniu z innymi maszynami budowlanymi.

Dzięki wielofunkcyjności, koparko-ładowarki JCB mogą pracować z szerokim zakresem różnego osprzętu jak: zamiatarki drogowe, frezarki, zagęszczarki czy widły do palet, co czyni ją niezwykle wszechstronnym narzędziem na każdym placu budowy.

73 lata innowacji i ewolucji koparko-ładowarek JCB

Historia koparko-ładowarki sięga okresu powojennej odbudowy Wielkiej Brytanii, kiedy to zapotrzebowanie na wszechstronne maszyny służące do wszelkiego rodzaju prac ziemno-budowlanych było szczególnie wysokie. Wtedy to Joseph Cyril Bamford zaprojektował pierwszy model Mk 1 w 1953 roku, wprowadzając na rynek maszynę, która na zawsze zmieniła branżę budowlaną.

Pierwszą koparko-ładowarkę Mk1 już wkrótce wzmocniono i poprawiono jej osiągi, wprowadzając w 1956 r. model Hydra-Digga, a następnie w 1960 r. mocniejszy model JCB 4 . Popyt na mniejszy, bardziej zwrotny model wkrótce doprowadził do powstania modelu JCB 3, koparko-ładowarki przeznaczonej do budownictwa mieszkaniowego, a nie do infrastruktury, co dało początek branży wynajmu sprzętu budowlanego na całym świecie.

Od tamtej pory JCB nieustannie udoskonalało swoje maszyny, wprowadzając innowacje takie jak dłuższe ramiona ładowarki, napęd na wszystkie koła, turbodoładowane silniki oraz inteligentne systemy sterowania hydrauliką. Dziś firma produkuje swoje koparko-ładowarki na całym świecie, dostosowując je do lokalnych potrzeb i wymagań odbiorców.

Obecnie JCB konsekwentnie dąży do innowacji, czego dowodem jest opracowanie i wdrożenie do produkcji silników zasilanych wodorem. To kolejny krok w kierunku bardziej ekologicznych rozwiązań i bezemisyjnej przyszłości branży budowlanej.

Wszechstronność i dostosowanie do różnych zastosowań

JCB oferuje szeroką gamę modeli koparko-ładowarek, od kompaktowych 1CX i 3CX Compact, po mocniejsze 4CX i 5CX. Dostępne są również specjalistyczne wersje, takie jak Highways Master, Wastemaster oraz Polemaster Plus, przeznaczone do różnych prac w przestrzeni użyteczności komunalnej.

Bez względu na zastosowanie, koparko-ładowarki JCB pozostają synonimem niezawodności, wszechstronności i innowacyjności, a milionowa maszyna wyprodukowana w Rocester stanowi kamień milowy w ich niezwykłej historii.

