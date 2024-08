Miliardy złotych dla rolników – ARiMR dopłaca do sprzedanego zboża

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że niemal 182 tysiące producentów zbóż, którzy sprzedali ziarno między 1 stycznia a 31 maja 2024 r., otrzymało 2,03 miliarda złotych.

Jaka wysokość dopłat?

Budżet przeznaczony na dopłaty do zbóż to 2,1 mld zł. Wysokość dopłat zależy od tego, w jakim przedziale czasowym doszło do sprzedaży ziarna i jego gatunku.

Rolnicy dwóch kategorii

Rolnicy, którzy sprzedali zboże między 1 stycznia a 10 marca 2024 r. powinni dostać 1080 zł/ha pszenicy lub 740 zł/ha żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych. Natomiast ci, którzy sprzedali zboże pomiędzy 11 marca a 31 maja 2024 r. powinni dostać 1620 zł/ha pszenicy lub 1110 zł/ha żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.

Zbyt dużo wniosków czy zbyt mały budżet?

Jak informuje ARiMR, “złożono ponad 187 tys. wniosków, a ponieważ wynikająca z nich kwota przekroczyła dostępny limit, konieczne było ustalenie współczynnika korygującego – wynosi na 0,92”. (pisownia oryg. – red.).

O wysokości pomocy decydują algorytmy

Kwota pomocy, którą może otrzymać rolnik, wyliczana jest na podstawie dwóch algorytmów:

– powierzchnię upraw zbóż wynikającą z wniosku o płatności bezpośrednie złożonego w 2023 roku mnoży się przez stawkę pomocy;

– liczbę ton sprzedanych zbóż, wynikająca z faktur lub kopii faktur lub ich duplikatów potwierdzających taką transakcję w danym okresie dzieli się przez

5,4 dla pszenicy lub

3,7 dla pozostałych zbóż objętych wsparciem;

wynik tego działania mnożony jest przez stawkę pomocy.

Rolnik otrzyma niższą z kwot

W obu przypadkach wynik należy pomnożyć przez współczynnik korygujący, a niższa z kwot wyliczonych na podstawie tych dwóch metod jest tą, którą otrzyma rolnik.