Mikrobiogazownie rolnicze. Jak pozyskać energię z odchodów zwierzęcych – warsztaty

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje warsztaty z zagospodarowania wykorzystania odchodów zwierzęcych do produkcji energii elektrycznej i ciepła w mikrobiogazowni rolniczej. Wykonawcą szkoleń jest Polska Agencja Pozyskiwania Funduszy Unijnych.

KOWR zaprasza wszystkich rolników posiadających hodowlę bydła mlecznego lub trzody chlewnej na warsztaty poświęcone zagospodarowaniu odchodów zwierzęcych (gnojowicy świńskiej) w mikrobiogazowni rolniczej. W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają informacje na temat rodzajów mikrobiogazowni rolniczych, doboru instalacji do ilości odpadów wytwarzanych w gospodarstwie rolnym, aspektów prawnych i procedur administracyjnych niezbędnych do uruchomienia mikrobiogazowni, warunków uzyskania wsparcia w ramach systemu FIT, kosztów i okresu zwrotu inwestycji, potencjalnych źródeł finansowania oraz praktycznych aspektów działania instalacji.

Mikrobiogazownia rolnicza wykorzystująca gnojowicę do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła jest idealnym rozwiązaniem dla hodowców bydła i trzody chlewnej. Dodatkowo, w procesie produkcji biogazu rolniczego powstaje masa pofermentacyjna, stanowiąca naturalny nawóz. Stosowanie pofermentu znacząco obniża koszty zakupu nawozów mineralnych, przyczynia się do poprawy jakości gleby, a tym samym przekłada się na wyższe plony. Korzyści wynikające z posiadania mikrobiogazowni rolniczej przekonują coraz większą liczbę rolników do inwestowania w tego typu instalacje. Więcej informacji na stronie kowr w zakładce OZE.

Jak informuje portal magazynbiomasa „mikrobiogazownie rolnicze są dostosowane do funkcjonowania na ograniczonym substracie – najczęściej stosuje się fermentatory odchodów zwierzęcych. Są idealne dla gospodarstw rolnych z własną trzodą chlewną, stadem bydła czy innego rodzaju grupą zwierząt”. W takiej biogazowni produkcja „wymaga jedynie stałej ilości odchodów zwierzęcych i niewielkiego udziału kosubstratów dla stabilizowania procesu; aby zapewnić dostateczną ilość gnojowicy od krów mlecznych, wystarczy stado wielkości 60 DJP”.

Terminy i lokalizacje warsztatów

Wielkopolska 7 grudnia (gnojowica świńska)

wykład – Nowa Wieś 20c; biogazownia – Nowa Wieś 39, 64-130 Rydzyna, woj. wielkopolskie,

Dolny Śląsk 9 grudnia (gnojowica bydlęca)

wykład – Zielona Ostoja, Szpitalna 3c, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki woj. dolnośląskie; biogazownia – OHZ Starczów, Starczów 721/2 57-240 Starczów woj. dolnośląskie.