Mikrobiogazownia rolnicza – czy i kiedy ma sens?

Biogazownie rolnicze to dobre rozwiązanie również dla mniejszych gospodarstw. W ich przypadku odpady z produkcji zwierzęcej mogą być wykorzystywane do wytworzenia energii elektrycznej i ciepła w mikrobiogazowni rolniczej, czyli niewielkiej instalacji o mocy elektrycznej do 50 kW.

Dla hodowców bydła i trzody chlewnej idealnym rozwiązaniem optymalizującym tzw. gospodarkę obiegu zamkniętego są biogazownie rolnicze i dotyczy to także mniejszych gospodarstw, w których stawia się mikrobiogazownie. Przykład takiej biogazowni został przedstawiony w filmie „Mikrobiogazownie rolnicze sposobem na samowystarczalność energetyczną gospodarstwa”, zrealizowanym w gospodarstwie rolnym należącym do Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim. Gospodarstwo znajduje się w Starczowie, małej miejscowości położonej w powiecie ząbkowickim, w województwie dolnośląskim. Od 2022 r. na jego terenie funkcjonuje mikrobiogazownia rolnicza o mocy 44 kW.

– Od kilku lat myśleliśmy o biogazowni i o wykorzystaniu gnojowicy, która w gospodarstwie rolnym jest problemem. Trzeba ją przechowywać przez 5 miesięcy i tylko w niektóre dni można wylewać na pola. W tym gospodarstwie mamy ok. 200 krów mlecznych i pod ten inwentarz dobraliśmy moc biogazowni – mówi Wiktor Karol, prezes OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim.

Dzięki temu cała gnojowica wytwarzana w tym gospodarstwie jest przetwarzana w mikrobiogazowni na energię elektryczną oraz ciepło. Wytworzona energia elektryczna wykorzystywana jest na potrzeby gospodarstwa, natomiast nadwyżka sprzedawana jest do sieci po stawkach gwarantowanych przez państwo. Ciepło powstające w mikrobiogazowni ogrzewa halę udojową, a także pomieszczenia socjalne.

Tak, jak w przypadku dużych instalacji, również w wyniku pracy mikrobiogazowni powstaje masa pofermentacyjna, która korzystnie wpływa na strukturę gleby i z powodzeniem może zastąpić nawozy mineralne, obniżając tym samym koszty nawożenia.

Obserwowany w ostatnim czasie wzrost kosztów energii i nawozów powoduje, że coraz większa liczba rolników interesuje się budową mikrobiogazowni rolniczych. Wielkość instalacji należy zawsze dopasować do ilości substratu, jaki jest dostępny w gospodarstwie rolnym. Do zasilenia najmniejszej instalacji wystarczające jest stado 100 krów albo 2000 tuczników. Dzięki takiemu zagospodarowaniu odchodów zwierzęcych gospodarstwo rolne może stać się samowystarczalne energetycznie.

Dodatkowymi argumentami zachęcającymi do budowy mikrobiogazowni rolniczych są uproszczone procedury administracyjne związane z budową oraz gwarancja przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej.

Obecna sytuacja geopolityczna i związany z nią wzrost kosztów energii, problemy z dostępnością węgla kamiennego i drożejące nawozy to aktualnie największe problemy producentów rolnych. Doskonałym rozwiązaniem dla gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą są biogazownie rolnicze, stanowiące stabilne źródło energii elektrycznej, ciepła i nawozów.

Oprócz korzyści ekonomicznych należy mieć także na uwadze korzyści środowiskowe, takie jak możliwość zagospodarowania odpadów powstających w rolnictwie oraz przemyśle rolno-spożywczym, ograniczenie emisji uciążliwych odorów i gazów cieplarnianych, a także możliwość zastąpienia nawozów sztucznych masą pofermentacyjną. Biogazownia rolnicza to również wiele niezwykle istotnych korzyści społecznych.

Informacje na temat biogazowni rolniczych i korzyści wynikających z ich funkcjonowania, a także wszystkie filmy zrealizowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, dostępne są na stronie internetowej KOWR.