Mieszane zamknięcie czwartkowego handlu na rynkach towarowych

Wczorajsze notowania na giełdach towarowych przyniosły mieszane zamknięcie, na którym zyskiwała pszenica, ale ponownie tracił rzepka, choć straty były dużo mniejsze niż w środę.

Czwartek na giełdzie Matif przyniósł wzrosty cen kontraktów na pszenicę i najbardziej aktywny grudniowy kontrakt futures wzrósł o 2,25 EUR do 231,75 EUR/t. Rynek pszenicy również wyraźnie ożywił się na giełdach w USA. Na giełdzie CBoT wrześniowy kontrakt wzrósł o 10 centów zamykając się na poziomie 595 centów/buszel.

Jak informują analitycy, po stratach z poprzednich dni rynek pszenicy wydawał się wyprzedany i te poziomy cenowe zostały wykorzystane do pokrycia krótkich pozycji, choć wczorajsze informacje w przeważającej części niedźwiedzie nie miały większego wpływu. W Paryżu wzrosty zostały ograniczone przez silniejsze euro.

Zaniepokojenie wywołała wiadomość o zajęciu przez Ukrainę frachtowca na Morzu Czarnym , podejrzanego o przewóz zboża z okupowanych terytoriów Ukrainy . Według ukraińskich tajnych służb SBU , w ostatnich miesiącach statek wielokrotnie zawijał do krymskiego portu Sewastopol, aby odebrać produkty rolne, które określiły ładunek jako „zrabowany”. Działania Ukrainy mogą skłonić Rosję do zintensyfikowania ataków na ukraińskie porty.

Kolejny już dzień spadały natomiast kontrakty na rzepak i na Matif najbardziej aktywny listopadowy kontrakt futures spadł o 1,25 EUR do 482,25 EUR/t. Z kolie w Chicago listopadowy kontrakt na soję wzrósł o 0,75 centa do 1067,75 centów/buszel po zamknięciu kontraktu w środę na najniższym poziomie od trzech lat. W czwartek wiele kontraktów terminowych na soję i śrutę sojową chwilowo spadło do nowych minimów na CBoT, z których udało im się odrobić poprzez pokrycie krótkiej pozycji na zamknięciu sesji.

Handel soją w USA był wspierany przez słabszego dolara amerykańskiego . Po wyprzedażach z poprzednich dni, inwestorzy skupili się na raporcie WASDE , który USDA opublikuje dziś wieczorem. Nastroje popsuło słabe saldo eksportu w tygodniu kończącym się 4 lipca.

Co równie istotne dla rynku oleistych to to, że malezyjskie kontrakty terminowe na olej palmowy wzrosły w czwartek po gwałtownym spadku w poprzednich dniach z powodu rosnących zapasów.

źródło: Kaack