Międzyplony ozime i wsiewki śródplonowe – planowane dopłaty

Ministerstwo rolnictwa chce zachęcić rolników do utrzymania międzyplonów ozimych i wsiewek śródplonowych wprowadzając w tym celu w latach 2023–2027 wsparcie wysokości 786 zł/ha. Propozycja dotacji o tej wysokości znajduje się w przygotowanym przez resort rolnictwa Krajowym Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej, który w właśnie w latach 2023–2027 ma zastąpić Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

– Celem ekoschematu Międzyplony ozime / Wsiewki śródplonowe jest poprawa stanu i ochrona gleby. Międzyplony mają za zadanie pokrycie gleby roślinnością, szczególnie w okresach newralgicznych, narażonych na erozję, dzięki czemu ograniczają wymywanie składników do wód podziemnych. Posiadają one także znaczący wpływ na ochronę zasobów naturalnych gleb, w szczególności poprzez zwiększanie substancji organicznej w glebie. Uprawa międzyplonów oraz wsiewek śródplonowych może także zwiększać pochłanianie CO2 w rolnictwie, poprzez wiązanie go w materii organicznej – wyjaśnia MR i RW.

Jak zaznacza resort rolnictwa interwencja jest komplementarna (uzupełnia się) z pozostałymi interwencjami w ramach płatności bezpośrednich, w tym w szczególności innymi ekoschematami, m.in. Zróżnicowaną strukturą upraw w zakresie ochrony zasobów i poprawy jakości gleby, przyczyniając się łącznie do realizacji zdefiniowanych potrzeb, jak i szczegółowych celów UE. Interwencja stanowi również dopełnienie zasad warunkowości poprzez realizację wymogów wykraczających ponad jej wymagania i tym samym, cele szczegółowe UE są realizowane w szerszym zakresie.

Ekoschemat polega na utrzymywaniu roślin w postaci wsiewek roślin bobowatych drobnonasiennych lub mieszanek z udziałem roślin bobowatych drobnonasiennych w uprawę główną lub międzyplonów ozimych w formie mieszanek utworzonych z co najmniej 2 gatunków roślin w terminie do 1 października i utrzymywanych, co najmniej do 15 lutego następnego roku. W okresie utrzymania międzyplonu ozimego dopuszcza się jego mulczowanie, jednak nie wcześniej niż po 15 listopada. Ponadto na zakazie stosowania środków ochrony roślin:na międzyplonach ozimych – przez okres ich utrzymania. Natomiast w przypadku wsiewek śródplonowych – od momentu zbioru uprawy głównej przez co najmniej 8 tygodni lub do momentu wysiewu kolejnej uprawy głównej.