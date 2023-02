Międzynarodowa Rada Zbożowa obniża prognozy światowej produkcji zbóż

Jak podaje serwis e-WGT, Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) obniżyła w stosunku do prognoz ze stycznia o 8 mln ton globalną produkcję zbóż w sezonie 2022/2023. Spadły także prognozy dotyczące światowej konsumpcji – o 9 mln ton.

Łącznie światowa produkcja zbóż ma spaść o 42 mln ton r/r przede wszystkim ze względu na spadek produkcji kukurydzy i sorgo. Spodziewane są wyższe zbiory pszenicy, jęczmienia i owsa, jednak nie nadrobią one strat. Prognozowany jest także spadek globalnych zapasów zbóż – o 18 mln ton.

– Wstępne prognozy IGC na sezon 2023/24 obejmują nieznaczny wzrost światowej powierzchni zbiorów kukurydzy, ale przy niższym areale jęczmienia. Biorąc pod uwagę niepewność co do działalności rolniczej na terenach niekontrolowanych, dane dla Ukrainy są wysoce hipotetyczne, ale z wstępnym przewidywanym obszarem znacznie niższym r/r. Perspektywy światowej pszenicy przewidują mniejszą podaż, a przy ogólnej tendencji do wzrostu konsumpcji prognozuje się, że zapasy będą się kurczyć – informuje e-WGT.