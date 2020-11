Micosar 60 SL: nowy fungicyd od firmy CIECH Sarzyna

Chcąc jeszcze lepiej odpowiedzieć na potrzeby rolników, największy polski producent środków ochrony roślin rozwinął swoją ofertę o nowy produkt fungicydowy. Micosar 60 SL działa systemicznie i uzupełnia dotychczasowy program ochrony pszenicy ozimej i jarej oraz rzepaku ozimego w portfolio CIECH Sarzyna.

Jak deklaruje producent, dzięki efektywnej substancji czynnej – metkonazolowi – fungicyd ten kompleksowo wspiera zdrowy, intensywny wzrost i rozwój roślin. Jego wysoka skuteczność w zwalczaniu szerokiego spektrum chorób została potwierdzona rejestracyjnie.

Koniec roku to dla rolników czas planowania upraw i ich ochrony na przyszły rok. Podczas tego procesu warto wybrać odpowiednie fungicydy, zabezpieczające rośliny przed chorobami powodowanymi przez grzyby. Środki te oddziałują na komórki grzyba poprzez zakłócenie różnych procesów metabolicznych ograniczając rozwój chorób.

Micosar 60 SL, nowość w ofercie CIECH Sarzyna, jest dedykowany rolnikom ceniącym szybką i trwałą skuteczność ochrony fungicydowej oraz efektywną regulację pokroju rośliny w uprawie rzepaku. Substancja czynna produktu – metkonazol – jest pobierana przez liście i działa wielokierunkowo – może być stosowana zapobiegawczo, interwencyjnie, a także wyniszczająco. Oferta CIECH zawiera już produkty z grupy triazoli, nowy produkt stanowi znaczące wsparcie w ochronie zbóż.

Środek niezawodnie zwalcza najważniejsze choroby pszenicy ozimej i jarej, a także rzepaku ozimego. Wpływa również na efektywność upraw – jest skutecznym regulatorem wzrostu w uprawie rzepaku ozimego, wykazując bardzo silne działanie „skracające łodygę”, co jest kluczowe podczas długich, ciepłych okresów jesiennych i podczas wzmożonego wzrostu roślin przed zimą. Produkt poprawia także zimotrwałość oraz ogranicza wyleganie w rzepaku ozimym przed zbiorem.

Preparat zwalcza choroby zbóż o dużym znaczeniu ekonomicznym, głównie atakujące kłos, takie jak septorioza paskowana liści i fuzarioza kłosów. Stanowi bardzo dobre rozszerzenie oferty fungicydowej CIECH Sarzyna w pszenicy jarej i ozimej, dzięki czemu program ochrony upraw największego polskiego producenta środków ochrony roślin przed grzybami będzie jeszcze bardziej kompletny.

– Najnowszy produkt CIECH Sarzyna, Micosar 60 SL, stanowi jeden z filarów naszej strategii skutecznej ochrony zbóż i rzepaku. Preparat rozszerza dotychczasową ofertę fungicydów, zwalcza szerokie spektrum chorób, reguluje pokrój upraw oraz utrzymuje ich zdrowotność. Wyjątkową skuteczność Micosar 60 SL w zwalczaniu kluczowych chorób zbóż i rzepaku ozimego zapewnia sprawdzona formulacja substancji aktywnej, którą jest metkonazol – mówi Jacek Skwira Dyrektor Marketingu Strategicznego i Rozwoju Produktu CIECH Sarzyna.

Jak czytamy w komunikacie producenta, sprawdzona formulacja SL oraz wydajna w stosowaniu forma koncentratu rozpuszczalnego w wodzie oferuje wyższą skuteczność niż dostępne na rynku produkty konkurencyjne o innej gramaturze substancji czy też formulacji. Co więcej, środki oparte na formulacji SL są znacznie bardziej przyjazne dla użytkownika i środowiska niż produkty w formulacji EC. Micosar 60 SL w 1 litrze zawiera 60 g metkonazolu (6,7%). Jest przez roślinę pobierany przez liście i działa systemicznie, na każdym etapie wzrostu uprawy.

Metkonazol to związek z grupy triazoli, który jest zaliczany do grupy 3 (fungicydy DMI). W roślinie działa systemicznie, jako inhibitor biosyntezy ergosterolu. Metkonazol jest zalecany do zwalczania chorób powodowanych przez grzyby w takich zbożach, jak pszenica ozima i jara, a także w rzepaku ozimym. Na rynku rolniczym substancja ta jest dostępna od 1994 roku, po raz pierwszy zarejestrowana została we Francji.

W przypadku pszenicy ozimej oraz pszenicy jarej, Micosar 60 SL należy stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia. W przypadku rzepaku – wiosną od początku fazy wzrostu pędu do fazy zielonego pąka, a jesienią w fazie 4-6 liści rzepaku.

Źródło: CIECH Sarzyna