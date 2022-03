Michelin zawiesza działalność w Rosji oraz wstrzymuje eksport na tamtejszy rynek

Grupa Michelin zawiesza swoją działalność przemysłową na rynku rosyjskim, jak również wstrzymuje eksport do tego kraju. Fabryka Michelin znajdująca się w miejscowości Dawidowo w Rosji zatrudnia około 750 osób i produkuje opony do samochodów osobowych oraz bieżnikowane opony ciężarowe, głównie na rynek lokalny.

W tej bardzo trudnej sytuacji panującej aktualnie na świecie priorytetem Grupy Michelin jest udzielenie wsparcia wszystkim pracownikom dotkniętym kryzysem, w tym także osobom z rosyjskiego oddziału Michelin.

Grupa Michelin na bieżąco śledzi aktualne wydarzenia i swoje dalsze decyzje będzie dostosowywać do rozwoju sytuacji.

Michelin w Rosji

Grupa Michelin jest obecna w Rosji od 1997 r. i jako pierwszy zagraniczny producent opon otworzyła tam fabrykę w 2004 roku. Michelin Rosja zatrudnia około 1000 osób, z czego 750 pracuje w fabryce w Dawidowie, miejscowości położonej około 100 km od Moskwy. Możliwości produkcyjne zakładu obejmują od 1,5 do 2 mln opon rocznie, głównie do samochodów osobowych. Większość produkcji przeznaczona jest na rynek rosyjski, a w mniejszym stopniu na rynki innych krajów Europy Północnej. Sprzedaż Michelin w Rosji stanowi 2 proc. całkowitej sprzedaży Grupy Michelin i 1 proc. globalnej produkcji opon do samochodów osobowych.

Źródło: Michelin