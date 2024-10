Michelin wyprodukował opony specjalnie dla New Hollanda CR11

Michelin wprowadza na rynek dwie nowe opony Michelin CEREXBIB 2, które powstały w wyniku ścisłej współpracy z New Holland i CNH Group. Obie firmy podpisały dwuletnią umowę na wyłączność dostaw.

W ramach współpracy z firmą New Holland, Michelin opracował dwa nowe rozmiary, przeznaczone specjalnie do kombajnu CR11. Wymiary i waga modelu New Holland stanowiły spore wyzwanie; jak zminimalizować ugniatanie gleby biorąc pod uwagę wyjątkową szerokość maszyny i jej opon.

W połączeniu z nową konfiguracją tylnej osi opony nie tylko zwiększają powierzchnię styku pojazdu z podłożem o 23% i zmniejszają nacisk na podłoże o 7%, ale także optymalizują ogólne zużycie paliwa. Jak chwali się producent, w efekcie jest to jedyna gama opon na rynku oferująca możliwość dodatkowego załadunku w trybie pracy cyklicznej pojazdu przy prędkości 10 km/h lub obniżenie ciśnienia w oponie przy niezmienionej nośności. Prędkość 10km/h odpowiada średniej prędkości maszyn podczas pracy.

Nowe rozmiary oferujące nośność 19 ton na oponę i imponującą średnicę 2,32 metra (dla rozmiaru VF900/65R46 CFO). Dodanie dwóch nowych rozmiarów, VF900/65R46 CFO i VF 800/70R46 CFO, rozszerza gamę opon Michelin CEREXBIB 2. Te dwa nowe rozmiary zostały zaprojektowane, aby sprostać istotnym wyzwaniom technicznym, czyli:

nośności nowej maszyny, z jej znacznie większym zbiornikiem (20 000 litrów) i znacznie szerszym hederem (15 metrów).

ograniczeniom dotyczącym średnicy i szerokości pojazdów w celu zapewnienia zgodności z różnymi europejskimi przepisami dotyczącymi transportu drogowego.

– Jesteśmy dumni ze współpracy z New Holland – powiedział Nicolas Reboul, dyrektor ds. sprzedaży OE w rolnictwie, dodając, że to „było prawdziwe wyzwanie techniczne”. -Innowacyjność i doskonałość są wpisane w DNA naszej Grupy, dlatego Michelin będzie nadal odgrywał kluczową rolę w rolnictwie przyszłości, promując coraz bardziej ekologiczne rozwiązania, jednocześnie zwiększające wydajność – dodał.

