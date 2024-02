Michał Kołodziejczak – pierwszy wróg Ukraińców

„Michał Kołodziejczak jest dziś pierwszym wrogiem w rozmowach dla Ukraińców” – stwierdził sam zainteresowany w rozmowie z RMF FM. Rozmowę relacjonuje portal DoRzeczy.pl .

Dowodem na to ma być nota dyplomatyczna wysłana przez Ukraińców do polskiego Ministerstwa Rolnictwa w odpowiedzi na żądanie sekretarza stanu Kołodziejczaka, aby „okresy przejściowe dla towarów z Ukrainy były bardzo długie”.

– To potwierdza, iż rolnicy mają we mnie swojego człowieka – przekonywał Michał Kołodziejczak cytowany w DoRzeczy. W opinii sekretarza stanu rząd Ukrainy „przeciąga rozmowy”, więc trzeba „zdyscyplinować” stronę ukraińską wprowadzeniem ograniczeń na kolejne ukraińskie produkty, które wjeżdżają do Polski. Takie rozwiązanie sekretarz Kołodziejczak będzie rekomendował ministrowi Siekierskiemu.