Metr pszenicy nie wystarczy na szaszłyka. Szalone ceny jedzenia na Agro Show 2024

Jesteśmy z Wami na Agro Show i dzisiejszą wiadomością dnia jest to, że szaszłyk kosztuje 79 złotych. Czy to już nie za dużo? Sprawdzamy dla Was ceny jedzenia oferowanego podczas tegorocznej wystawy.

Trzeba przyznać, że tegoroczna wystawa Agro Show w Bednarach rozpoczęła się doskonale. Już od samego rana przed bramkami gromadziły się tłumy oczekujących na otwarcie wystawy.

Jednak jak wiadomo, najlepszy sprzęt rolniczy jaki można zobaczyć na lotnisku w Bednarach, powoduje znaczne pobudzenienie apetytu. Apetytu na sprzęt, ale też takiego na posilenie się. Postanowiliśmy sprawdzić, jak i co można w czasie wystawy zjeść.

Menu żywieniowe jakie wywieszone jest na stoiskach jest dość monotonne, choć zapewne amatorzy smażeniny znajdą tu swoje ulubione pozycje. Przeważają kiełbaski z bułką, ale gdyby ktoś zażyczył sobie więcej, to i chochlę bigosu do tego dostanie.

Z zainteresowaniem zaobserwowaliśmy, że w menu pojawia się nowa pozycja „sos”. To oczywiście chwalebne, ale mieszaniny majonezu z keczupem trudno zaliczyć do ekstra specjalnych dodatków.

Ponad metr pszenicy za szaszłyka

No dobrze, ale ile trzeba zapłacić, by się choć trochę pożywić w czasie wystawy? Nie bądźcie zaskoczeni sięgając po portfel. Ceny są okrutne. Za przykładowego szaszłyka trzeba zapłacić więcej, niż za 100 kilo pszenicy – 79 złotych.

A inne dania?

– Karkówka, bułka i surówka – 59 zł z łyżką czegoś, co z grubsza przypomina kolorem bigos, do ceny doliczcie 20 zł,

– golonka, ziemniaki lub wspomniany bigos + zestaw surówek 79 zł,

– kubek kawałków kurczaka, kury czy koguta + surówka – 45 zł.

– frytki belgijski spod Radomia – średnie 25 zł., duże – 30 zł.

Lepiej weźcie ze sobą kanapki…